المصري رمضان صبحي لا يفكر في الانتقال إلى ليفربول

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

بات الدولي المصري الشاب رمضان صبحي أحد أبرز اللاعبين الشبان في الدوري الإنجليزي بعد موسمه الأول مع ستوك سيتي، حيث وضعه الألماني يورغن كلوب تحت رادار ليفربول.

وشارك صبحي البالغ عمره 20 عامًا في 17 مباراة بالبريميرليغ مع فريق المدرب مارك هيوز، الذي جلبه من الأهلي المصري مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني العام الماضي.

وقال نادر شوقي مدير أعمال الدولي المصري: إن رمضان غير مستعد حاليًا للانتقال إلى نادٍ أكبر، مؤكدًا أن اللاعب الشاب يريد في نهاية المطاف الانتقال إلى أحد أكبر الأندية الإنجليزية.

وأضاف شوقي: “سيظل (صبحي) في ستوك سيتي الموسم المقبل أيضًا، ومن السابق لأوانه الحديث عن انتقاله إلى أي فريق آخر. هو يسير ببطء لكن نحو هدفه”.

وشارك اللاعب الشاب في الدقائق التسع الأخيرة من خسارة فريقه 4/1 أمام ضيفه آرسنال في الدوري السبت.

وتُوِّج صبحي بلقبين للدوري المحلي وكأس السوبر المصري مع الأهلي وشارك في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الغابون مع منتخب مصر الذي حل ثانيًا خلف الكاميرون البطلة.