بايرن ميونخ بطلًا للدوري الألماني للمرة الـ 27 في تاريخه

المصدر: برلين - إرم نيوز

تُوِّج فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الخامس على التوالي في رقم قياسي جديد بعدما اكتسح مضيفه فولفسبورغ 6/0 اليوم السبت في المرحلة الـ 31 من البوندسليغا.

وحسم بايرن ميونخ اللقب، للمرة الـ 27 في تاريخه، قبل 3 جولات من نهاية الموسم بعدما وسّع الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ إلى 10 نقاط، عقب تعادل الأخير مع ضيفه إنغولشتاد سلبيًا في وقت سابق اليوم.

ويمتلك بايرن ميونخ 73 نقطة مقابل 63 نقطة للايبزيغ في حين تجمد رصيد فولفسبورغ عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

وواصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه وسجل الهدفين الثاني والثالث لبايرن ميونخ في الدقيقتين 37 و45 بعد أن افتتح المدافع النمساوي ديفيد ألابا التسجيل في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني تكفل الهولندي آريين روبن بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 66 ثم أحرز توماس مولر الهدف الخامس في الدقيقة 80 قبل أن يختتم غوشوا كيميتش التسجيل في الدقيقة 85.

ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي البوندسليغا برصيد 29 هدفًا بفارق هدفين أمام الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ هداف بروسيا دورتموند.

وجاء تتويج بايرن ميونخ باللقب اليوم ليعوض الجماهير ولو جزئيًا عن خروج الفريق من دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني ثم خسارته أمام بروسيا دورتموند في المربع الذهبي لمسابقة الكأس.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك فشل بروسيا دورتموند المنتشي بالصعود إلى نهائي كأس ألمانيا على حساب بايرن ميونخ، في مواصلة صحوته، وتعادل سلبيًا مع ضيفه كولن.

وحصد بروسيا دورتموند نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام هوفنهايم صاحب المركز الرابع والذي يلتقي غدًا الأحد مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت.