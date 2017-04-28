شالكة يكتسح باير ليفركوزن ويُدخله منطقة الهبوط في الدوري الألماني

المصدر: برلين - إرم نيوز

تلقى فريق باير ليفركوزن هزيمة قاسية من ضيفه شالكة 1/4 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في افتتاحية مباريات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وأنهى شالكة الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها غويدو برغشتالر وينيدايكت هوفيديس وأليساندرو شوبف في الدقائق السادسة والعاشرة و18.

وفي الشوط الثاني، أضاف غويدو برغشتالر الهدف الثاني له، والرابع لشالكة، في الدقيقة 50 قبل أن يقلص ليفركوزن الفارق بهدف سجله ستيفان كيسلينغ في الدقيقة 69.

وبهذه الخسارة، بات فريق باير ليفركوزن مهددًا بالهبوط من البوندسليغا بعدما توقف رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق أربع نقاط فقط وأصبح أوغسبورغ صاحب المركز السادس عشر، وهو المركز الذي يلعب صاحبه دورًا فاصلًا لتحديد بقائه في بوندسليغا، علمًا بأن أوغسبورغ سيخوض مباراته في هذه الجولة بعد غد الأحد أمام هامبورغ.

في المقابل، رفع شالكة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن، واقترب خطوة من حجز مقعد يؤهله للعب في الدوري الأوروبي حيث بات الفارق بينه وبين فرايبورغ، صاحب المركز السادس، الذي يؤهله للعب في الدوري الأوروبي، ثلاث نقاط فقط، وسوف يلعب فرايبورغ مباراته في هذه الجولة السبت أمام دارمشتاد.