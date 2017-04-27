بايرن ميونخ يحاول إنقاذ موسمه بلقب الدوري الألماني

المصدر: ميونخ ـ إرم نيوز

– تعرض بايرن ميونخ لخيبة أمل أخرى في كأس ألمانيا منتصف هذا الأسبوع، وحتى مشهد الحصول على لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بنهاية هذا الأسبوع يرجح ألا يرفع كثيرا من الحالة النفسية.

وكان بايرن لديه طموح، قبل عدة أسابيع، بإعادة تكرار الحصول على الثلاثية مثلما حدث في موسم 2013، ولكن خسارة صعبة أمام ريال مدريد في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا ثم خسارة أخرى في الدور قبل النهائي بالكأس أمام بوروسيا دورتموند أنهت هذا الحلم.

ولكن، يمكن لبايرن ميونخ أن يتوج -رسميا- بلقب الدوري إذا فاز على فولفسبورج بعد غد السبت، وسقط لايبزغ، ملاحقه، أمام إنغلوشتاد في اليوم ذاته.

ويبتعد بايرن ميونخ بصدارة الترتيب بفارق ثماني نقاط كاملة عن لايبزغ.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونخ عقب الخسارة أمام دورتموند 2 / 3 أمس الأربعاء “بالطبع إذا ودعت بطولة سوف تكون حزينا. كان خطأنا هو تبديد فرصنا”.

وكان بايرن متقدما 2 / 1 وأضاع العديد من الفرص الذهبية للتسجيل قبل أن يعادل دورتموند النتيجة ويحقق الفوز.

وأصبحت كتيبة ميونخ الآن في موقف غريب إذ إن هيمنتهم الأخيرة على البوندسليغا تعني “فقط” الفوز بلقب خامس على التوالي، حيث من الصعب أن تعتبر حملة ناجحة.

وأضاف أنشيلوتي “من المبكر استخلاص نتيجة لهذا الموسم. لا يزال يتبقى لنا أربع مباريات ونريد أن نفوز بالبوندسليجا”.

وأضاف سفين أولريتش، الحارس الاحتياطي للفريق الذي يلعب المباريات بدلا من المصاب مانويل نوير ” ليس موسما نموذجيا حيث خرجنا من بطولتين من الأدوار الإقصائية.علينا ان نبذل أقصى جهودنا وأن نحسم لقب الدوري في أسرع وقت ممكن”.

ويمكن لبايرن ميونخ حسم لقب الدوري في حال فشل لايبزج في تحقيق الفوز أمام إنجولشتاد، صاحب المركز الثاني من القاع، والذي يصارع من أجل البقاء.

وكان فريق إنغولشتاد هو الفريق الأول الذي يهزم لايبزج في النصف الأول من الدوري هذا الموسم وقال ألفريدو موراليس للصفحة الرسمية للنادي على الإنترنت إنه سيكون هناك حاجة لمجهود كبير.

وقال “في المباراة المقبلة أيضا، سيكون علينا تقديم أفضل ما في وسعنا، نجري ونعمل. نعلم أن بإمكاننا التغلب على أي منافس، حتى في لايبزغ كل شيء ممكن بالنسبة لنا”.

ويستضيف دورتموند، صاحب المركز الثالث، نظيره كولون. بينما يحل، منافسه في نهائي الكأس المقرر إقامته يوم الـ 27 من أيار/مايو المقبل ببرلين، آينتراخت فرانكفورت ضيفا على هوفنهايم يوم الأحد.

كما يلتقي هامبورغ مع أوغسبورغ في اليوم ذاته في صراع محتدم بينهما للهروب من المراكز المهددة بالهبوط. إذ يحتل هامبورج المركز الخامس عشر بفارق نقطة امام أوجسبورج صاحب المركز السادس عشر، والذي يخوض صاحبه مباراة فاصلة لتحديد بقائه في البوندسليغا.

وتعرض هامبورغ لهزيمة صادمة على أرضه أمام دارمشتاد في الجولة الماضية ووعد المدرب ماركوس جيسدول “بمباراة مختلفة” في أوغسبورغ.

بقاء دارمشتاد في البوندسليغا، الذي استمر لعامين، يمكن أن ينتهي حتى لو فاز الفريق على فرايبورغ يوم السبت إذ إن هبوطه أصبح مسألة وقت لا أكثر.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الجمعة إذ يلتقي باير ليفركوزن مع شالكه. ويحتل ليفركوزن المركز الثاني عشر ولكن بفارق ثلاث نقاط فقط عن هامبورغ ولا يزال مهددا بالدخول في صراع البقاء.

ولم يحسم ماينز بقاءه في الدوري، إذ يقبع في المركز الثالث عشر ويستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ.

ويلتقي -أيضا- فيردر بريمن مع نظيره هيرتا برلين صاحب المركز الخامس في صراع على حجز أحد المقاعد المؤهلة للعب في أوروبا.