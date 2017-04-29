ملادينوفيتش تطيح بشارابوفا وتصعد لنهائي بطولة شتوتغارت

المصدر: برلين - إرم نيوز

ودعت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا مشوارها في بطولة شتوتغارت للتنس من الدور قبل النهائي بعدما سقطت على يد الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6/3 و5 /7 و4 /6.

وشاركت شارابوفا في البطولة بعد انتهاء فترة إيقافها عن ممارسة اللعبة لمدة 15 شهرًا لتعاطيها المنشطات.

وجاءت مشاركة شارابوفا (30 عامًا) في بطولة شتوتغارت بعد حصولها على بطاقة دعوة (وايلد كارد) أثارت جدلًا كبيرًا، حيث كان يفترض أن تبدأ مشاركتها من الأدوار التمهيدية، أو المشاركة في بطولات صغيرة عقب حصولها على عقوبة لتعاطي ميلدونيوم.

وتلتقي ملادينوفيتش في المباراة النهائية مع الفائزة من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تجمع بين الرومانية سيمونا هاليب والألمانية لورا سيجموند.