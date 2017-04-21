هل تستفيد ماريا شارابوفا من غياب سيرينا وليامز بسبب الحمل؟

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

تعود البطلة الروسية ماريا شارابوفا للملاعب مجددًا بعد انتهاء فترة إيقافها مدة 15 شهرًا بسبب سقوطها في اختبار للمنشطات بداية 2016.

وتعرف عودة البطلة الروسية للملاعب بداية من الأربعاء القادم في بطولة شتوتغارت الألمانية الكثير من الجدل حول استفادتها من بطاقة دعوة لدخول اللائحة النهائية وطالب العديد من الأبطال خصوصًا بمنح البطاقات لأبطال واعدين أو أبطال شرفاء.

وتتزامن عودة البطلة الروسية مع تأكد غياب البطلة الأمريكية الكبيرة سيرينا وليامز عن الملاعب حتى نهاية العام بسبب الحمل.

وفازت شارابوفا بـ 5 ألقاب للبطولات الكبرى، وجمعت كل البطولات الأربع الكبرى، وهي بطولة فرنسا المفتوحة وويمبلدون وبطولة أمريكا المفتوحة وبطولة أستراليا المفتوحة، وهي من البطلات القلائل في التاريخ اللواتي تمكّنّ من تحقيق هذا الإنجاز.

وفي غياب سيرينا وليامز تبحث البطولات الأربعة الكبرى عن بطل كبير يبدو مرشحًا للفوز، وكانت شارابوفا ندًا ومنافسًا كبيرًا للأمريكية قبل الإيقاف وينتظر أن تعود للتألق سريعًا رغم غيابها الطويل عن ملاعب الكرة الصفراء.

وعادت البطلة الروسية للملاعب الصفراء دون نقاط وهو ما قد يعيق مشاركتها في البطولات الكبرى وفي بطولات الماستر القادمة، رغم أنها تلقت دفعة معنوية بتلقيها بطاقات دعوة لبطولات شتوتغارت ومدريد وروما وهي بطولات مهمة قد تسهم في حصولها على نقاط لكن شريطة بلوغها أدوار متقدمة.

ولن تكون شارابوفا في طريق مفتوح لاستعادة تألقها لأن عدة بطلات يتألقن حاليًا كالألمانية أنجليك كيرير متصدرة التصنيف العالمي الجديد والتشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة والسلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا الرابعة والرومانيو سيمونا هاليب وعدة بطلات صاعدات.

وتبقى خبرة شارابوفا ولياقتها البدنية الجيدة حاسمة في مدى قدرتها على العودة خصوصًا أنها صادفت موسم الأراضي الترابية والذي يميّزها لأونها فازت بلقب بطولة فرنسا المفتوحة مرتين كما تُوِّجت ببطولة شتوتغارت 3 مرات وببطولة روما 3 مرات ومرة بلقب بطولة مدريد.

وفي حال تمكنت البطلة الروسية من تحقيق مشوار جيد خصوصًا في بطولتي مدريد وروما بإمكانها فرض نفسها على البطولات الكبرى لأنها ستكسب نقاطًا تمكّنها من المشاركة دون الحاجة لبطاقات دعوة فيما تبقى من سنة 2017.

وستكون بطولة فرنسا المفتوحة التي تنطلق في 28 من شهر مايو القادم أول فرصة كبيرة للنجمة الروسية للعودة للقمة خاصة في بطولة تألقت خلالها عدة مرات حيث توجت باللقب مرتين وخسرت النهائي مرة ولعبت نصف النهائي مرتين.