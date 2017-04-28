إدانة مسؤول سابق بالفيفا من جزيرة جوام باتهامات فساد

المصدر: برلين ـ إرم نيوز

أعلن مكتب المدعي العام للولايات المتحدة الأمريكية، مساء الخميس، أن مسؤولا سابقا بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من جزيرة جوام ، أدين باتهامات فساد أمام محكمة بنيويورك.

وذكر المكتب أن ريتشارد لاي ، العضو السابق بلجنة التدقيق والامتثال بالفيفا، اعترف باثنين من اتهامات “التآمر والاحتيال ، فيما يتعلق بمشاركته في مخططات متعددة لتلقي ودفع رشاوى لمسؤولي كرة قدم.”

وتلقى لاي ، البالغ من العمر 55 عاما والذي يرأس اتحاد كرة القدم في جوام ، رشوة قيمتها 100 ألف دولار أمريكي نظير التصويت لمسؤول من الاتحاد الآسيوي للعبة في العام 2011 ، كما حصل على رشاوى بإجمالي يزيد على 850 ألف دولار بين عامي 2009 و2014 نظير أنشطته غير المشروعة في القارة الآسيوية.

وأعلن الفيفا اليوم ، بعد إدانة ريتشارد لاي ، إيقافه مؤقتا عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم ، وذلك لمدة 90 يوما.

وقالت بريدجت رود، القائمة بأعمال المدعي العام بالولايات المتحدة “هذا يشكل خطوة مهمة جديدة ضمن جهودنا المبذولة للقضاء على الفساد في كرة القدم العالمية. المتهم أساء استخدام الثقة الموكلة إليه كمسؤول في كرة القدم ، من أجل مصالح شخصية ، والآن ستجرى محاسبته.”

وأشارت بريدجت رود إلى أن خطورة المخالفات التي ارتكبها المتهم تكمن في كونه كان عضوا بلجنة التدقيق والامتثال التي من المفترض بالأساس أن تلعب دورا مهما ومستقلا في مكافحة الفساد بالفيفا.

وتجري السلطات في كل من الولايات المتحدة وسويسرا تحقيقات بشأن العديد من إدعاءات الفساد بالفيفا.