ما المميزات التي يمنحها “جواز السفر الخاص” بكأس القارات لحامله في روسيا؟

المصدر: موسكو - إرم نيوز

أعلنت المصادر الرسمية الروسية عن استعداد موسكو لمنح ما وصفته بـ”جواز السفر الخاص” لكل زائري روسيا خلال مباريات كأس العالم للقارات 2017 التي من المقرر ان تبدأ في يونيو المقبل.

وقالت مصادر الوكالة الاتحادية للسياحة إن “جواز السفر الخاص” يمنح المشجعين امتيازات إضافية خلال فترة حضور فعاليات هذه البطولة الرياضية، ومنها مجانية استخدام وسائل النقل العام داخل وبين المدن الأربع التي ستجرى على ملاعبها مباريات كأس العالم للقارات.

كما أن “الجواز الخاص” سيكون هو البطاقة التي تجيز لصاحبها حضور المباريات، وحرية الحركة والإقامة في المدن الأربع: موسكو، وقازان، وسان بطرسبرغ، وسوتشي خلال فترة البطولة بفارق زمني لمدة عشرة ايام قبل بدايتها، وحتى عشرة ايام بعد انتهائها اي من 7 يونيو-12 يوليو 2017 .

وأكدت مصادر البطولة أن الحصول على هذا الجواز، يتطلب من المشجع تقديم وثيقة إثبات الهوية، وصورة شمسية، وتذكرة إحدى مباريات البطولة. وقالت انه “يكفي تقديم الطلب من خلال تسجيل كافة البيانات في موقع خاص، أو عن طريق مراكز إصدار هذه الوثيقة، في أي من المدن المستضيفة للبطولة”.

وقالت “أنه سيكون من الممكن تسلم الجواز من أحد مراكز الإصدار في المدن الأربع أو عبر البريد، في غضون 72 ساعة بعد تقديم الطلب”.

وأشارت وكالة “نوفوستي” إلى أن روسيا حظيت بشرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وبالتالي ستنظم بطولة كأس القارات 2017.

وقالت إن قرعة كأس القارات التي أجريت في نوفمبر الماضي، بمدينة قازان الروسية، أسفرت عن وضع منتخب ألمانيا – بطل العالم في المجموعة الثانية، إلى جانب كل من الكاميرون بطلة إفريقيا، وشيلي المتوجة بلقب بطولة “كوبا أمريكا”، وأستراليا بطلة آسيا، بينما تضم المجموعة الأولى كلا من روسيا، باعتبارها البلد المضيف، والمكسيك الفائزة بلقب بطولة “الكأس الذهبية” لبلدان اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، منطقة “كونكاكاف”، ونيوزيلاندا بطلة أوقيانوسيا، إضافة إلى البرتغال بطلة أوروبا.