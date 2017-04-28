بايرن ميونخ الألماني يجدد عقد لاعب خط وسطه تياغو ألكانتارا

المصدر: برلين ـ إرم نيوز

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه جدد عقد نجم خط الوسط الأسباني تياغو ألكانترا حتى العام 2021 .

وقال كارل-هاينز رومينيغه، رئيس بايرن، في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت “تياغو واحد من أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا، إننا سعداء للغاية بأننا نجحنا في ضمان استمرار استفادتنا من خدمات مثل هذا اللاعب الرائع لفترة طويلة.”

وكان من المفترض أن ينتهي عقد تياغو /26 عامًا/ ،المنضم من برشلونة الإسباني العام 2013 ، مع بايرن في 2019 لكنه وقّع عقدًا جديدًا لعامين آخرين.

وقال تياغو: “أنا وأسرتي نشعر في ميونخ بأننا في وطننا، وكل شيء يسير على ما يرام هنا ، وأتطلع إلى الفوز بالعديد من الألقاب هنا مع بايرن ميونخ.”