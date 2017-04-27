راموس يستفز أتلتيكو مدريد قبل مواجهة نصف النهائي (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

استفز سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد منافسه أتلتيكو مدريد قبل المواجهة المرتقبة الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأجاب راموس على أسئلة عدد من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد وصولهم إلى 10 ملايين متابع.

وعن أفضل هدف سجله في مسيرته قال راموس “من الصعب أن أختار، ولكن إذا كان يجب أن أختار فسأختار هدفي في مرمى أتلتيكو مدريد في لشبونة، بعد كل هدف أسجله أتذكر كل الذين ساعدوني أصدقائي وعائلتي والنادي وأنتم (الجماهير)”.

وكان راموس سجل هدف التعادل (1/1) لريال مدريد قبل ثوانٍ قليلة على نهاية المباراة، ليفوز الفريق الملكي فيما بعد 4/1 في الأشواط الإضافية.

وتابع راموس”معركتنا حتى النهاية، نتنافس مع الشرف وندافع عن هذا النادي بكل ما نملكه، ندافع عن تاريخ كبير يمثله هذا النادي”.

كما أبدى مدافع منتخب إسبانيا عن رغبته في الاعتزال مع ريال مدريد وقال “أحب أن أعتزل في ريال مدريد”.

كما لم يخفِ رغبته في العمل مع الفريق بعد الاعتزال “لما لا، أريد أن أكون بالقرب من المستطيل الأخضر دائمًا، لا أفكر في الاعتزال في الوقت الحالي ما زال أمامي بضعة مواسم”.

وسألت الجماهير راموس عن أكثر لاعب مرح في غرف الملابس فأجاب: “هناك العديد، لكن أعتقد أنه مارسيلو”.