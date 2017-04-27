الفيفا يعاقب الاتحاد الإيراني بسبب شغب مشجعيه (صور)

المصدر: طهران - إرم نيوز

قضت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الخميس، بتغريم الاتحاد الإيراني 50 ألف دولار بسبب تجاوزات حصلت خلال مباراة المنتخب الأول مع نظيره الصيني في إطار تصفيات أمم آسيا المؤهلة لكأس العالم في روسيا.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر في الاتحاد الإيراني قوله: “لجنة الانضباط في الفيفا أبلغت الاتحاد الإيراني تغريمه 50 ألف فرانك سويسري (50 ألف دولار) بسبب استخدام المشجعين الإيرانيين مواد حارقة واكتظاظ ملعب آزادي (الحرية) وسط طهران بالمشجعين خلافًا للقوانين خلال مباراة إيران مع الصين”.

وأعلن الاتحاد الإيراني، الأحد الماضي، أن الفيفا فتح ملفًا للتحقيق بتجاوزات حصلت خلال مواجهة المنتخب الصيني في 28 من مارس الماضي.

وبيّن الاتحاد الإيراني أن هناك مخالفتين وقعتا في المباراة وهما جلوس عدد من المشجعين الإيرانيين على جدار ملعب آزادي، والثانية إلقاء المفرقعات خاصة بعد إصابة مساعد حكم المباراة الذي تعرض لإصابة في رأسه بعد تسجيل المنتخب الإيراني هدفه في شباك المنتخب الصيني”.

وتغلب المنتخب الإيراني 1/0 على الصين ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في صدارة المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.