الاتحاد الإيراني يستعد للتخلي عن كارلوس كيروش

المصدر: طهران - إرم نيوز

كشف رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج السبت، أنه يبحث عن مدرب جديد لمنتخب بلاده خلفًا للمدرب البرتغالي الحالي كارلوس كيروش، مضيفًا أن ذلك سيكون بعد الانتهاء من تصفيات أمم آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال مهدي تاج في مقابلة صحفية، إن الاتحاد الإيراني يبحث عن مدرب أفضل وأكثر شهرة من المدرب الحالي كارلوس كيروش، بعد التأهل إلى مونديال روسيا، مبينًا أن الاتحاد وأعضاء المنتخب قد واجهوا الكثير من المعاناة والمشاكل في عهد كيروش.

وأشار تاج إلى أن الرئيس السابق للاتحاد الإيراني لكرة القدم، علي كفاشيان، وضع شرطًا في العقد المبرم مع كارلوس كيروش، بحيث يحق للاتحاد تمديد العقد مع كيروش سواء تأهل المنتخب الإيراني إلى مونديال روسيا أو لا.

ونوه رئيس الاتحاد الإيراني إلى وجود رغبة لدى غالبية أعضاء الاتحاد بعدم تمديد العقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بعد انتهاء تصفيات أمم آسيا المؤهلة لمونديال روسيا.

ويتصدر المنتخب الإيراني المجموعة الأولى بـ 17 نقطة من أصل 7 مباريات.