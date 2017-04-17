بالفيديو.. مقتل مشجع أرجنتيني بعد رميه من المدرجات

المصدر: بوينس آيرس - إرم نيوز

قتل مشجع أرجنتيني على يد مشجعين آخرين قاموا بإلقائه من على مدرج ملعب ماريو كمبس خلال ديربي الأرجنتين، خلال مباراة فريقي تاييريس وأتلتيك بلغرانو السبت، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال نادي أتلتيك بلغرانو في بيان نشرتة الاثنين صفحته الرسمية على فيسبوك:”إنة يأسف بشدة لمقتل إيمانويل بالبو”، مؤكدا مطالبته بتحقيق “العدالة” للمشجع البالغ من العمر 22 عاماً.

من جانبه، قال والد الشاب القتيل:” إن ابنه التقى بالشخص المسؤول عن مقتل شقيقه عام 2012، وسط المشجعين، وبدلاً من أن يدافع الآخر عن نفسه فقط، حرض أصدقاءه على مهاجمة بالبو”.

وأظهرت مقاطع فيديو، أن بالبو كان يحاول الإفلات من عدد من مشجعي نادي بلغرانو تعرضوا له بالضرب، قبل أن يلقوة من الأعلى.

وأوضحت الشرطة أن قاتل شقيق بالبو، والذي سبق له أن سجن على خلفية التحقيق في القضية، قام بالادعاء أن المغدور هو أحد مشجعي فريق تاييريس المنافس، في محاولة لإثارة حنق المشجعين الآخرين.

وتشهد كرة القدم الارجنتينية حالات متواترة من العنف في الملاعب، ما دفع منذ أعوام إلى تقييد حركة المشجعين في المدرجات أو الانتقال لمتابعة مباريات على ملاعب الفرق المنافسة.