كيف تكتشف إن كان شخص ما يتعقبك عبر فيسبوك؟

المصدر: حنين الوعري - إرم نيوز

انتشرت روابط لتطبيقات تكشف متتبعي حسابك الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفي أغلب الأحيان كانت هذه الروابط مجرد فايروسات تضر بجهازك المحمول أو قد تسرق حسابك الشخصي.

لكن ما زال الكثير منا يرغب في معرفة من يهتم بمنشوراته ويتتبع تحديثات حالته أولاً بأول، فكيف يمكن تحقيق ذلك فعلاً؟.

وأضاف فيسبوك مؤخراً ميزة جديدة تشبه بشكل مذهل خيارا متاحا على التطبيق المنافس “سناب”، والذي يسمح لك بمعرفة من شاهد منشوراتك.

وأشارت الشركة أنها لن تسمح أبداً بوضع ميزات تسمح للمستخدمين الآخرين بمشاهدة من زار صفحتهم كما يحدث في شبكات أخرى مثل لينكد إن.

ومع ذلك فإن خيار ” القصص” الجديد على تطبيق فيسبوك يسمح لك بمعرفة من شاهد قصصك وتحديداً أي أجزاء منها تماماً، كما يسمح لك سناب شات بمعرفة متى شاهد الأشخاص قصتك. أو مثل إنستغرام المملوكة من شركة فيسبوك والتي أضافت هذه الميزة بعد أن رأت النجاح الذي لاقته عبر سناب، أو مثل تطبيق ماسنجر التابع لفيسبوك وواتس آب الذي تملكه فيسبوك أيضاً.

وعملت فيسبوك على نشر هذه الخاصية بشكل بارز في جميع تطبيقاتها الآن، ما يجعل رغبتها التنافسية مع بقية تطبيقات التواصل تضعنا بالقرب من تحقيق ذات الغاية إذا كانت مع تطبيقها الرئيسي.

ويشير خبراء التواصل الاجتماعي أن من يشاهد “القصص” عبر التطبيقات المربوطة مع بعضها إلكترونياً لذات الحساب، يكون مهتماً بتتبع كل منشورات الحساب ذاته على الصفحة الشخصية حتى وإن لم يتفاعل معها بالإعجاب أو التعليق.

حيث إن استمرار مشاهدة “القصص” يعني كثرة الدخول للحساب ذاته، الأمر الذي يؤكد تتبع المنشورات والتفاعلات على اختلافها، ويزيد من فرصة ظهورها بشكل متواصل على قائمة التصفح الاعتيادية.