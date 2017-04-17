جماهير دانماركية تلقي فئرانًا ميتة في الملعب (صور)

المصدر: إرم نيوز

شهدت مباراة بروندبي أمام غريمه التقليدي كوبنهاغن في الدوري الدانماركي لكرة القدم واقعة مثيرة للجدل تمثلت في إلقاء جماهير الأول فئرانًا ميتة على أرض الملعب أثناء سير المباراة الحاسمة.

وألقت الجماهير فئرانًا ميتة على أرض الملعب بعد تأخر فريقها في النتيجة، علمًا أن المباراة أقيمت ضمن الجولة الحاسمة للدوري الدانماركي، وتمكن كوبنهاغن من الفوز فيها بهدف دون رد.

وتدخل رجال الأمن وقاموا بإزالة الفئران الميتة من أرض الملعب، وسط توقعات بفرض الاتحاد المحلي عقوبات قاسية على الجماهير التي لم تجد سوى هذه الطريقة الغريبة للتعبير عن غضبها من خسارة فريقها.

وتراجع بروندبي بهذه الخسارة إلى المركز الثالث في المجموعة المكونة من 6 فرق تشارك في الدور الحاسم من البطولة، في حين يتصدر نورشيلاند جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن كوبنهاغن صاحب المركز الثاني، بينما يملك بروندبي الثالث 6 نقاط.