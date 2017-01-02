بايرن ميونخ يستعد لقضاء الإجازة الشتوية في قطر

المصدر: الدوحة - إرم نيوز

يستعد بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، المتصدر للدوري الألماني، للسفر بكامل نجومه غدًا الثلاثاء متوجها إلى قطر لإقامة معسكره التدريبي الشتوي استعدادًا لما يعتبره المرحلة الحاسمة من الموسم.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونخ: “سنستعد بأفضل شكل ممكن”.

ويستمر المعسكر التدريبي لبايرن ميونخ في العاصمة القطرية الدوحة حتى 11 يناير الجاري استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا) بعدها بـ 9 أيام حيث يواجه بايرن ميونخ فريق فرايبورغ.

ويمتلك أنشيلوتي الآن فترة أطول لإعداد الفريق مقارنة بالفترة التي سبقت الموسم هذا الصيف، حيث تأخر حينذاك وصول اللاعبين لبدء الاستعداد للموسم بسبب الانشغال مع المنتخبات في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).

ويغيب لاعب قلب الدفاع جيروم بواتينغ عن صفوف الفريق بسبب عملية جراحية في صدره ولكن لا يزال من المحتمل التحاقه بالفريق خلال معسكر قطر، كما يواصل كينغسلي كومان العمل من أجل التعافي من إصابتيه في الركبة والكاحل.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة البوندسليغا بفارق 3 نقاط أمام أقرب منافسيه لايبزغ، ويسعى للتتويج باللقب للموسم الخامس على التوالي.

كذلك يتنافس بايرن ميونخ في دور الـ 16 من كأس ألمانيا، حيث يلتقي فولفسبورغ في السابع من فبراير، ودور الـ 16 بدوري الأبطال حيث يلتقي آرسنال الإنجليزي ذهابًا وإيابًا في 14 فبراير والسابع من مارس، على الترتيب، ويأمل الفريق البافاري في تكرار ثلاثية الدوري والكاس ودوري الأبطال التي حققها في 2013.