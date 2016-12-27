لماذا عزفت أندية ألمانيا عن إقامة معسكراتها الشتوية في تركيا؟

المصدر: دوسلدورف ـ إرم نيوز

آثرت أندية الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) العزوف عن إقامة معسكراتها التدريبية خلال فترة الأجازة الشتوية للبوندسليجا هذا الموسم.

فقد قرر 15 ناديا من أندية البوندسليغا البالغ عددها 18 استغلال فترة توقف المنافسات المحلية في تطبيق برنامج إعداد مكثف للاعبين خارج ألمانيا، وعزفت الأندية عن التوجه لتركيا مرجعين السبب إلى مخاوف من عدم استقرار الوضع الأمني بها.

وحتى وقت قريب كان أكثر من ثلث هذه الأندية بصدد التوجه لإقامة المعسكرات على شواطئ الريفيرا بتركيا وبالأخص في منتجع بيليك، إذ كانت الأندية تعتبر الأجواء مثالية بها، ولكن الآن، لم يقرر أي ناد السفر إلى تركيا.

وكثيرا ما كانت الرحلات تنظم من جانب حارس المرمى السابق في الدوري الألماني ديتر بوردينسكي الذي أبدى أمله في استقرار الأوضاع الأمنية في تركيا بعد أن شهدت يضع عمليات إرهابية “لأنه في حالة استمرار الإرهاب، سيكون له تأثير على المدى البعيد.”

واختار 11 ناديا شبه الجزيرة الأيبيرية كوجهة مثالية لإقامة المعسكرات التدريبية.

ورغم أن الاستعدادات للنصف الثاني من الموسم بدأت بشكل مسبق من خلال إجراء اختبارات طبية، حددت ثلاثة أندية، هي: كولون وإنجولشتاد وفيردر بريمن، الثاني من كانون الثاني/يناير المقبل موعدا لاستئناف التدريبات، وبعدها يتوالى بدء التدريبات للفرق حتى موعد استئناف منافسات البوندسليغا في الـ 20 من الشهر نفسه بمباراة فرايبورغ وبايرن ميونخ.

ومثلما كانت الحال في الموسم الماضي، قرر ناديا كولون وإنغولشتاد بقاء فريقيهما في ألمانيا وكذلك قرر هوفنهايم عدم السفر لإقامة معسكر خارجي في ظل قصر فترة التوقف.

ويتوجه عشرة فرق إلى إسبانيا بينما يقيم لايبزغ، الصاعد حديثا للبوندسليغا والذي يحتل المركز الثاني خلف البايرن، معسكره في البرتغال.

وكان من أبرز المواقع المفضلة للفرق الألمانية في إسبانيا، منطقتا كوستا دل سول وماربيا حيث تقام هناك معسكرات بوروسيا دورتموند وأوجسبورغ وماينز وبوروسيا مونشنغلادباخ الذي تولى تدريبه ديتر هيكينغ.

بينما تتوجه أربعة فرق، منها بايرن ميونخ حامل اللقب، إلى العاصمة القطرية الدوحة ويتوجه باير ليفركوزن إلى مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية للمرة الثالثة على التوالي، ومن المقرر أن يخوض خلال المعسكر مباراتين وديتين أمام إستوديانتس الأرجنتيني وأتلتيكو مينيرو البرازيلي.

أما آينتراخت فرانكفورت وهامبورغ ، فسيجريان استعداداتهما في أبوظبي ودبي بالإمارات.