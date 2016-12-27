وكالات الأنباء تتوج رونالدو بلقب أفضل رياضي في العام

المصدر: مدريد ـ إرم نيوز

فاز نجم كرة القدم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو بلقب أفضل رياضي أوروبي لعام 2016 وذلك في استفتاء وكالت الأنباء الأوروبية.

وتصدر رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني الاستفتاء متفوقا على لاعب التنس البريطاني آندي موراي والسباحة المجرية كاتينكا هوزو ونجم سباقات سيارات فورمولا1- الألماني نيكو روزبرغ الذين احتلوا المراكز الثلاثة التالية في الاستفتاء.

وشارك في الاستفتاء 27 وكالة أنباء أوروبية ، وفاز رونالدو بالجائزة عن جدارة بعدما أحرز مع الريال ألقاب بطولات دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بخلاف الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2016) بفرنسا.

وتفوق رونالدو على موراي الذي أحرز الميدالية الذهبية لمسابقة تنس الرجال بدورة الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو 2016) وفاز بلقب بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) حيث احتل موراي المركز الثاني.

واحتلت هوزو المركز الثالث بفضل الميداليات الذهبية الثلاث التي أحرزتها في أولمبياد ريو فيما جاء روزبرغ رابعا بعدما توج أخيرا بلقب بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا1 .