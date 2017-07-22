الشارقة الإماراتي يعلن ضم عيسى سانتو رسميًا لمدة موسمين

أعلن نادي الشارقة الرياضي الإماراتي، تعاقده مع عيسى أحمد (سانتو) بعقد لمدة موسمين، يدافع فيها عن شعار الفريق.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم السبت، صورًا للاعب في النادي وهو يوقّع على عقود انضمامه رسميًا.

وكانت صحيفة “الإمارات اليوم”، أشارت مؤخرًا إلى أن نادي الوصل، صرف النظر عن استكمال المفاوضات مع لاعب شباب الأهلي – دبي، عيسى سانتو، للانضمام إلى “الإمبراطور” بداية من الموسم المقبل، وذلك بسبب المغالاة في الطلبات المالية للاعب.

وكانت المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، ولكن عدم الاتفاق بشأن الجوانب المالية والمبالغة في طلبات اللاعب، جعلا المفاوضات تتوقف، ويتم صرف النظر عن إتمام الصفقة، إضافة إلى ظهور أكثر من وكيل أعمال للاعب، ما أدى إلى حدوث تضارب في المفاوضات.

وكان سانتو انضم إلى الأهلي 2014 حتى 2018، وفسخ عقده قبل سنة من انتهائه، لكونه لم يجد طريقه إلى التشكيلة الأساسية.