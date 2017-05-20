حكم إماراتي ينفذ أول تطبيق لتقنية “عين الصقر” في مونديال الشباب (فيديو)

شهدت مباراة الأرجنتين وإنجلترا في أولى مباريات الفريقين ببطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عامًا) المقامة بكوريا الجنوبية، استخدام تقنية “عين الصقر” رسميًا لأول مرة، والتي انتهت بفوز إنجلترا 3-0.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” إنه جرى توقيع عقد لاستخدام تقنية “عين الصقر” في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عامًا) التي انطلقت، اليوم السبت، وتستمر حتى 11 يونيو المقبل في كوريا الجنوبية، وكأس القارات 2017 المقررة في روسيا بين 17 يونيو ويوليو، وكأس العالم للأندية المقررة في الإمارات بين السادس و16ديسمبر، بعد “مناقصة شاملة”.

وجاء أول تطبيق من الحكم الإماراتي محمد عبدالله، حيث توقف اللعب ليستعين حكم المباراة بإعادة الفيديو لفحص تدخل اللاعب الأرجنتيني، مارتينيز، مع فيكايو توموري قبل التقدم لتسديد الكرة، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مارتينيز ليكمل المنتخب الأرجنتيني المباراة بعشرة لاعبين.

الحكم الإماراتي محمد عبدالله يستخدام تقنية عين الصقر (VAR) في كأس العالم للشباب ويطرد المهاجم مارتينيز.

برافوو ????????????????

pic.twitter.com/m3r5Rj6vcr — يإسر المـرّيٰ | ⭐️ (@RayegAd) May 20, 2017

وستستخدم التكنولوجيا بمساعدة الحكام في التعامل فقط مع “الأخطاء الواضحة في المواقف الحاسمة للمباريات”، مثل الأهداف وضربات الجزاء والأخطاء التي تستدعي بطاقات حمراء.

ويجرى تطبيق استخدام الفيديو لمساعدة الحكام حاليًا ضمن مرحلة تجريبية لمدة عامين، ولا يزال المهتمون بانتظار التصديق النهائي من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) المسؤول عن وضع قوانين اللعبة.

واعتلى المنتخب الإنجليزي بذلك صدارة المجموعة الأولى، التي تشهد اليوم لقاء المنتخب الكوري الجنوبي، صاحب الأرض، مع نظيره الغيني.