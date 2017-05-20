إنجلترا تصدم الأرجنتين في بداية مشوارها بمونديال الشباب

وجّه المنتخب الإنجليزي ضربة موجعة لنظيره الأرجنتيني وتغلب عليه 3 / صفر، اليوم السبت، في أولى مباريات الفريقين ببطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عامًا) المقامة بكوريا الجنوبية.

وافتتح دومينيك كالفيرت ليوين التسجيل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 37، ثم أضاف أدرم أرمسترونغ الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 52، قبل أن يختتم دومينيك سولانكي التسجيل بالهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة وأحرزه من ضربة جزاء.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاوتارو مارتينيز من صفوف الفريق في الدقيقة 77 بسبب الخشونة.

واعتلى المنتخب الإنجليزي بذلك صدارة المجموعة الأولى/ التي تشهد اليوم لقاء المنتخب الكوري الجنوبي، صاحب الأرض، مع نظيره الغيني.