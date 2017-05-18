مدرب الوحدة الإماراتي يقذف الكاميرات (فيديو)

داعب خافيير أغيري، مدرب الوحدة الإماراتي، الكاميرات بشكل غريب، خلال تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة النصر في نهائي كأس الإماراتي، إذ أمسك المكسيكي بكرات صغيرة وبدأ في قذف الكاميرات.

وعلق حساب نادي الوحدة الذي نشر الفيديو مرفقا بعبارة :”لماذا يا مدرب”.

لماذا يا مدرب ؟ ????

Why coach ? pic.twitter.com/qJKgqTPZIC — Al Wahda FC (@AlWahdaFCC) May 17, 2017

وسيلتقي الوحدة مع النصر في نهائي كأس رئيس الإمارات لكرة القدم غدا الجمعة باستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي إذ سيتطلع الفريقان لإنهاء الموسم بلقب كبير إضافة لنيل جائزة البطل وهي التأهل لدوري أبطال آسيا العام المقبل.

وأنهى الوحدة والنصر مشوارهما في الدوري في المركزين الخامس والسادس على الترتيب لكن الفوز بالكأس سيضمن نهاية رائعة لموسم مثير شهد في نهايته الإعلان عن دمج أندية في دبي والشارقة.

وسيندمج ناديا الشباب ودبي مع نادي الأهلي تحت اسم شباب الأهلي دبي كما اندمج الشعب مع الشارقة في كيان جديد سيحمل اسم نادي الشارقة. وبهذا القرار سيصبح النصر ثالث أندية دبي بعد شباب الأهلي دبي والوصل.

وفاز النصر بلقبه الرابع في كأس الرئيس عام 2015 لكن النجاح الوحيد للوحدة في البطولة تحقق قبل 17 عاما حين هزم الوصل في النهائي.

وقال عبد الباسط الحمادي مدير كرة القدم في الوحدة “إنهاء الموسم ببطولة غالية وكبيرة أمر رائع للغاية.. ويترتب عليه عدة أمور إيجابية بعد موسم شاق قدمنا فيه مستويات جيدة. سيكون التتويج أقل شيء نهديه لجماهيرنا الوفية”.

وأضاف الحمادي حارس مرمى الوحدة السابق الذي تصدى للمحاولة الأخيرة في الفوز على الوصل بركلات الترجيح في نهائي عام 2000 “الجمهور الوفي لا يحتاج إلى دعوة لحضور المباراة ودعم الفريق في أهم مباراة. الجمهور سيكون الرقم الصعب في تتويج الفريق بلقب أغلى البطولات”.

وتبادل الفريقان الانتصار في الدوري هذا الموسم إذ فاز الوحدة 5-1 في أكتوبر/ تشرين الأول وتفوق النصر 3-صفر في فبراير/ شباط لكن الوحدة كان صاحب النتيجة الأكثر إثارة للإعجاب في طريقه للنهائي.

ففي دور الثمانية في يناير/ كانون الثاني حقق الوحدة فوزا ساحقا 6-صفر على الجزيرة حامل اللقب وغريمه في أبوظبي بفضل ثلاثية من مهاجمه الأرجنتيني سيبتاستيان تاليابوي (تيجالي) إضافة إلى هدفين من المجري بالاش جوجاك.

وفي الدور نفسه أطاح النصر بالعين المرشح لإحراز اللقب بعد أن هزمه 1-صفر في أبوظبي. وفاز الوحدة على الشارقة والنصر على حتا في الدور قبل النهائي الشهر الماضي.

وقال طارق أحمد قائد النصر “فخر لنا الوجود في نهائي كأس يحمل اسم سمو رئيس الدولة. يجب أن نؤدي ما علينا ونتحمل المسؤولية ونحن قادرون على إسعاد الجمهور والمسؤولين عن النادي”.