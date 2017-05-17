ماذا قال مدرب نادي الهلال عن عمر السومة قبل نهائي كأس الملك؟

أكد مدير الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم الأرجنتيني رامون دياز استعداد فريقه التام، لخوض المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، التي ستجمع الهلال بنظيره “الأهلي”، مساء يوم غد الخميس، على ستاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في “جدة”.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي وفقا لما نشره الموقع الرسمي لنادي الهلال السعودي :”المباراة ستجمع فريقين عريقين يملكان عناصر جيّدة”.

وزاد :”هي ختام للبطولات المحلية للموسم الرياضي الحالي؛ بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونأمل أن يكون الختام مميزًا لنا، حيث حقّقنا هذا الموسم دوري جميل بجدارة، وسجّلنا أرقامًا قياسية، ونقدّم مستويات رائعة، وتعد كل هذه الأمور حافزًا لنا؛ لتحقيق البطولة غدًا”.

وذكر دياز أن فريقه مكتمل الصفوف بشكل عام، ما عدا المحترف البرازيلي ليو بوناتيني.

وأضاف :”النهائي يعني الكثير للفريقين، ولا أظن أنه سيسبّب ضغطًا عليهما، وطريقتنا الهجومية التي نخوض فيها مبارياتنا ستستمر، ولن نغيّرها”.

وعن غياب أو لعب عمر السومة مهاجم الأهلي، قال الأرجنتيني :”غياب أو تواجد أي لاعب في الأهلي لن يؤثر على تحضيراتنا، وهذا الأمر لا يعنينا، ونحن أثبتنا ذلك في أكثر من مناسبة مماثلة”.

وقد يلعب السومة المباراة، لكنه لن يبدأ أسياسيا حيث يعاني من إصابة قد تجبره على خوض 30 دقيقة فقط.

وأضاف :”التحضير الذهني لفريقه أكثر من جيّد، وعناصر فريقه أثبتوا في أكثر من مباراة حاسمة، أنهم على قدر الثقة”.

وأشار “دياز” إلى أن اللعب في ستاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جدة ممتع؛ كونهم يشعرون أنهم يلعبون على أرضهم، نظير المساندة الجماهيرية القوية والمحفّزة لهم في كل مباراة يلعبونها بجدة، مبينًا أن الطقس لن يؤثر عليهم في مواجهة الغد.

من ناحيته، أكد كريستيان غروس، المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي، أن التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم مهم بالنسبة لفريق أكثر من منافسه الهلال.

وفسر المدرب السويسري حديثه خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الهلال: “المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين، مهمة لنا أكثر من فريق الهلال بعد تحقيقه لقب الدوري، وأهم شئ في كرة القدم والرياضة هي تحقيق الإنجازات والبطولات”.

وتابع: “لابد أن تكون لدينا شجاعة كبيرة في التقدم للأمام في النواحي الهجومية فالطريقة الدفاعية وحدها لا تحقق الانتصار، ولابد أن يكون لدينا الروح والإرادة القوية لتحقيق اللقب الغالي”.

وقال غروس “فريق الهلال يملك ظهيري جنب مميزين ولابد أن تكون لدينا الإرادة القوية للتسجيل في مرمى الحارس عبدالله المعيوف”.

وواصل حديثه قائلا :”لدينا عدد من الحلول والخطط الهجومية، في غياب عدد من مهاجمي الفريق، ونمتلك مجموعة من لاعبي الوسط القادرين على حل أزمة غياب المهاجمين، والفريق يلعب بجماعية في النواحي الهجومية”.

وأضاف “لدينا 24 ساعة لتحديد من سيلعب في الخط الخلفي للفريق والكابتن معتز هوساوي مستقبل الدفاع في النادي الأهلي والمنتخب السعودي”.

وفيما يتعلق بجاهزية السوري السومة مهاجم الفريق للمواجهة، كشف غروس: “لقد تدرب بشكل مميز في الأيام الأخيرة ولكن جاهزيته لم تصل لنسبة مئة بالمئة ولدينا 24 ساعة لتقرير ما إذا كان جاهزا للقاء أم لا”.

واختتم المدرب السويسري حديثه، مؤكدًا إنه يعمل على إسعاد الجماهير الأهلاوية العاشقة، مشيرًا إلى أن اللعب بتنظيم وتوازن في الملعب سيقود الفريق للقب.