نادي الهلال السعودي يحاول كسر عقدة ثنائية الدوري والكأس على حساب الأهلي

سيحاول نادي الهلال السعودي كسر عقدة الفوز بثنائية الدوري والكأس عندما يواجه الأهلي، حامل اللقب، في نهائي كأس ملك السعودية، غدا الخميس.

وتوج الهلال هذا الموسم بطلا للدوري لأول مرة منذ 2011 عندما حصد اللقب بفارق 11 نقطة عن الأهلي ثاني الترتيب.

ويسعى الأهلي في المقابل لختام الموسم بطريقة جيدة تعوضه خسارة الدوري والحفاظ على كأس الملك التي أحرز لقبها في العام الماضي عندما حقق الثنائية المحلية.

وفشل الهلال، الذي فاز بلقب الكأس سبع مرات، في الجمع بين الدوري وكأس الملك في ثلاث محاولات الأولى عام 1977 عندما خسر 3-1 أمام الأهلي في النهائي.

والثانية في 1985 عندما خسر بركلات الترجيح أمام الاتفاق بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكانت المرة الثالثة في 2010 عندما خسر 5-4 بركلات الترجيح أمام الاتحاد الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من محمد نور.

كما أنها المرة الثالثة التي يلعب فيها الهلال ضد الأهلي في النهائي حيث سبق أن تقاسما الفوز في المرتين الماضيتين. وبعد خسارته في 1977 فاز الهلال 4-صفر في النهائي في 1984.

وهذه المواجهة الرابعة بين الفريقين هذا الموسم، حيث فاز الأهلي بركلات الترجيح في كأس السوبر وتفوق الهلال 2-1 في الدوري في نوفمبر تشرين الثاني قبل أن يسيطر التعادل السلبي على لقاء الشهر الماضي.

وسيأمل كريستيان غروس، مدرب الأهلي، الذي يتعرض لضغوط بسبب تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة، في إنقاذ موسم فريقه بعد فقدانه لقب الدوري.

لكن الفريق القادم من جدة والذي يملك الرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد 13 مرة قد يواجه صعوبات مع احتمال غياب هدافه السوري عمر السومة الذي ما زال يتعافى من إصابة في الركبة.

ولم يشارك السومة في آخر مباراتين للأهلي أمام زوب آهان الإيراني في دوري أبطال آسيا والفيصلي في الدور قبل النهائي لكأس الملك.

وكان الهلال تفوق 4-3 في الدور قبل النهائي على التعاون في مباراة تألق فيها السوري عمر خربين وسجل ثلاثة أهداف.

وتوج الهلال بكأس الملك لآخر مرة في 2015 عندما تفوق على غريمه النصر بركلات الترجيح.