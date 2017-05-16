بقرار من محمد بن راشد.. دمج أندية الأهلي والشباب ودبي

المصدر: إرم نيوز

قالت وكالة أنباء الإمارات “وام” إن محمد بن راشد حاكم دبي أمر بدمج أندية الأهلي ودبي والشباب في نادٍ واحد.

ووفقا لـ”وام” سيحمل النادي الجديد اسم نادي “شباب أهلي دبي”.

ودمجت قطر قبل شهر أندية لخويا والجيش معا تحت اسم نادي الدحيل.

ويحمل القرار أبعادًا اقتصادية وفنية كبيرة.

ومن المتوقع أن يسبب القرار وفرة كبيرة من اللاعبين سيتم طرحهم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت “وام” إنه تم تعيين حمدان بن محمد رئيسا ومكتوم بن محمد نائبا أول للرئيس و أحمد بن محمد نائبا ثان لرئيس نادي شباب الأهلي دبي.

وأمر بن راشد بتشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية الدمج برئاسة خليفة سليمان.

وبموجب القرار يتم نقل الأصول والممتلكات والشركات التابعة للأندية وكافة الحقوق المادية والمعنوية والأدبية والاستثمارية والمخصصات المالية للكيان الرياضي الجديد.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن القرار “”هدفنا بناء فريق قادر على المنافسة قارياً وعالمياً”.

وقرر بن راشد تشكيل شركة استثمارية لإدارة أصول وممتلكات الأندية الثلاثة بإدارة هشام عبدالله القاسم.