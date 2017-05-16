الظفرة: نادي الهلال السعودي قلل من قيمة عمر خريبين لهذا السبب

المصدر: إرم نيوز

غرد حساب نادي الظفرة الإماراتي، عن أزمة انتقال عمر خريبين، لاعب الفريق المعار لنادي الهلال السعودي.

كان حساب الظفرة قد أكد أمس أن النادي الإماراتي لن يبيع عقد لاعبه لنادي الهلال.

وقال رئيس نادي الظفرة في تصريحات تلفزيونية إن الهلال عرض فقط 3 ملايين دولار لضم خريبين بصفة نهائية وهو أمر مرفوض.

وقال حساب الظفرة على تويتر اليوم الثلاثاء “الهلال قلل من قيمة اللاعب لأسباب تعاقدية #عمر_خربين لاعب كبير أثبت نفسه في كل نادٍ لعب له لدينا عروض أفضل من عرض الهلال”.

وأبقى نادي الهلال اللاعب على دكة البدلاء أكثر من مرة خلال فترة الإعارة.

وكشف محللون سعوديون أن الهلال كان يرغب بالفعل في تقليل سعر اللاعب.

وسجل خريبين هاتريك أمام النصر والتعاون السعوديين مؤخرًا.

ويرغب الظفرة في جني 7 ملايين دولار من بيع عمر خريبين.