زوران: حسين عبدالغني كان أحد أسباب رحيلي عن نادي النصر السعودي (فيديو)

المصدر: ‎سلمان العنزي - إرم نيوز

‏أبدى مدرب النصر السعودي، السابق والعين الإماراتي الحالي، الكرواتي زوران ماميتش سعادته بالفترة التي قضاها مع الفريق الأصفر، قائلا :”أنا سعيد حقاً بما حققته مع النصر، راض بكل ما قدّمته لهذا الفريق طيلة الفترة السابقة التي عشتها معهم”.

وتابع في تصريحات تلفزيونية لبرنامج صدى الملاعب “‏حصلت بضع مشاكل لنا ساهمت بتعثّرنا في الدوري، تأخر الرواتب كان مشكلة أيضاً.”

وعن اللاعب حسين عبد الغني قال “هو أحد أسباب مّغادرتي، كما أنّ سلوكه مع الفريق حينها كان مشكلة بالنسبة لي”.

وأكمل :”في اليوم الأول أخبرته بأنه سيكون ذراعي اليمنى. لكن بعد ذلك بدأ بإظهار المشاكل في بضع مٌناسبات.”

وأضاف :”في دورة تبوك الدولية بدأ حينها بإظهار سلوك غير جيد، قبلت اعتذاره ثم كررها ثانية في مباراة الاتفاق وعاد مرة أخرى مع توماسوف.”

وزاد قائلاً :” بعد تلك المشاكل التي تسبّب بها حسين عبدالغني، بات لزاماً عليّ إصدار قرار نهائي بعدم وجوده معنا في الفريق.”

‎وكشف زوران عن أن الأمير فيصل بن تركي أوضح له أن حسين عبدالغني مهم بالنسبة لناديه، نظراً للإنجازات التي حققها مع النادي، منذ قدومه إليه، معتبراً أن وفاء رئيس النادي لعبدالغني أمر جيد، إلا أن كرة القدم غير معنية بالماضي، بقدر ما هي معنية بما يمكن أن يقدمه اللاعب في المستقبل.

وعن عرض العين قال :”عرض نادي العين الإماراتي لا يمكن رفضه، فمثل هذا النوع من العروض يأتي للمدرب مرة واحدة في حياته، ولذلك فضل الرحيل إليه، خصوصاً مع وجود مشاكل إدارية في النصر”.

من جهته، قال حسين عبدالغني قائد فريق النصر إن ابعاده عن الفريق لم يكن لأسباب فنية، مشيرا إلى أنه لا يحب المشاكل، ولا يرغب في إثارتها.