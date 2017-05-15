السعودية.. نايف هزازي يشترط 8 ملايين ريال للرحيل عن نادي النصر

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

رفض نايف هزازي، مهاجم نادي النصر السعودي، عروضًا من أندية متوسطة في الدوري السعودي بسبب مطالبه المالية المرتفعة.

‎وقالت تقارير نقلتها “العربية نت”: إن هزازي طلب من أحد المقربين منه البحث عن عرض محلي بناءً على محادثته مع إدارة النصر، التي طلبت الحصول على عرض مالي مقابل مخالصته قبل 14 شهرًا من نهاية عقده مع الأصفر، مشيرةً إلى أن اللاعب لا يمانع اللعب لفريق متوسط حتى يستعيد مستواه الفني الذي غاب عنه خلال العامين الماضيين.

‎وكانت العروض التي تلقاها اللاعب مقابل مليوني ريال وهو ما رفضه، حيث يريد الحصول على مبلغ مالي يماثل راتبه الحالي مع النصر والبالغ 8 ملايين ريال سنويًا.

‎وتكررت محادثات النصر وهزازي خلال الشهر الماضي لإيجاد حل لإنهاء علاقتهما خلال الصيف الحالي، وعرض نايف هزازي على إدارة النادي التنازل عن بعض المبالغ المالية التي يطلبها من النادي، والتي تمثل رواتب متأخرة وشيكين مصرفيين والحصول على مبلغ 8 ملايين ريال مقابل توقيعه على المخالصة المالية، لكن الأزمة التي تعاني منها خزانة الأصفر ألغت الفكرة تمامًا.

من جهة أخرى، أرسلت إدارة نادي النصر رسميًا، استئنافها ضد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، ظهر الإثنين.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي قد عاقبت النصر بالمنع من تسجيل اللاعبين لفترة واحدة، كما فرضت عليه غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، وأوقفت اللاعب 6 أشهر بعد توقيعه عقدين احترافيين للهلال، قبل أن يتراجع عنه، ليمدد عقده مع النصر 3 مواسم.

في سياق متصل، انضم مدافع نادي النصر، اللاعب محمد عيد، للفيصلي بعدما وقّع على عقود انضمامه للفريق ليقود دفاعه في الموسم القادم.

ووجهت إدارة الفيصلي شكرها وتقديرها لوكيل أعمال اللاعب، نواف المهدي على تعامله الاحترافي والمثالي أثناء المفاوضات.

من جهته، أبدى محمد عيد، سعادته بالتوقيع مع الفيصلي وشدد على أن اللاعبين يسعون لإسعاد جماهير الفريق الموسم المقبل.

واتسمت علاقة اللاعب بجماهير النصر بنوع من التوتر، حيث كانت الجماهير غير راضية عن مستواه وكانت تطالب برحيله.