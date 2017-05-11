من هو إدغاردو باوزا مدرب منتخب الإمارات الجديد؟

المصدر: أبوظبي ـ إرم نيوز

مع إعلان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رسميا التعاقد مع الأرجنتيني إدغاردو باوزا مدربا جديدا للمنتخب الوطني الأول، اليوم الخميس، خلفا للمدرب الوطني مهدي علي الذي استقال من منصبه، يُصبح باوزا الأرجنتيني الأول الذي يقود المنتخب الإماراتي منذ نشأته عام 1972.

وكانت بداية المدربين الأجانب من المدرسة المصرية حيث تولى محمد صديق شحته لاعب النادي الإسماعيلي تدريب أول منتخب في تاريخ الكرة الإماراتية.

وبالنسبة للمدرب الجديد إدغاردو باوزا، فقد لعب خلال مسيرته في مركز خط الدفاع، لكنه امتاز بقدرته على التهديف إذ سجل 108 أهداف، وهو يحتل المركز الرابع من حيث عدد الأهداف على صعيد مدافعي العالم بعد الهولندي رونالد كومان (193 هدفاً) ، الأرجنتيني دانيال باساريلا (134 هدفاً) والإسباني فرناندو هييرو (110 أهداف).

وبرز باوزا كأحد أساطير نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني الذي توج معه بلقب الدوري مرتين، ويعد ثاني الهدافين التاريخيين للفريق، كما أنه كان ضمن منتخب الأرجنتين المشارك في مونديال 1990 في إيطاليا عندما حصل على المركز الثاني رغم عدم مشاركته في أي مباراة.

وحصل باوزا /58 عاما/ على لقب كأس ليبرتادوريس مرتين وعلى كأس ريكوبا سودأميريكانا ، كما توج بلقب الدوري في الأرجنتين وبيرو والإكوادور ، فيما كانت المرة الأولى التي تولى فيها تدريب منتخب وطني كانت منتخب بلاده مؤخرا حيث أقيل من منصبه قبل تعاقد الاتحاد الإماراتي معه.

تولى باوزا تدريب أندية روساريو سنترال وفيليز سارسفيلد وكولن وسان لورنزو في الأرجنتين ، وسبورتنج كريستال البيرواني وليغا دي كيتو الإكوادوري والنصر السعودي وساو باولو البرازيلي.

وبالعودة للكرة الإماراتية فإنها المرة الرابعة التي يتولى فيها تدريب المنتخب مدرب لاتيني حيث سبق لثلاثة مدربين برازيليين أن تولوا تدريبه وهم كارلوس ألبرتو حيث تولى المهمة خلال الفترة من 1984 حتى 1988، ثم عاد وتولى تدريب المنتخب خلال بطولة كأس العالم 1990 بإيطاليا.

والمدرب الثاني هو ماريو زاغالو، وتولى تدريب منتخب الإمارات خلال الفترة من 1988 حتى 1990، وهو المدرب الذي سيظل مرتبطا اسمه ارتباطا وثيقا بكرة الإمارات ، فقد تحققت في عهده قمة الإنجازات ، فقد استطاع منتخب الإمارات الوصول إلى نهائيات كأس العالم 1990 إيطاليا قبل أن يتم الاستعانة بكارلوس ألبرتو، والمدرب الثالث هو لوري ساندري وتولى التدريب خلال الفترة من 1997 حتى 1998.

وتولى تدريب المنتخب الإماراتي على مدار تاريخه أيضا اثنان من المدربين المصريين وهما محمد صديق شحته، خلال فترات ( 72 و 74 و 75 ) ، وهو أول مدرب عربي يعمل في الإمارات، وميمي الشربيني خلال فترات ( 72 و 75).

هل تعتقد أن المدرب ادجاردو باوزا سينجح مع منتخب الامارات؟#إرم_سبورت — إرم سبورت (@EremSports) May 11, 2017

وخلال تاريخ الكرة الإماراتية اعتمدت مرة واحدة فقط على المدرسة الإنجليزية بوجود دون ريفي الذي تولى المهمة خلال الفترة من 1977 حتى 1980.

كما تواجدت الكرة الإيرانية لمرة واحدة ممثلة في حشمت مهاجراني خلال الفترة من 1980 حتى 1984.

وتواجدت المدرسة البولندية مرتين وكانت من نصيب بلاوت كارلوس خلال عام 1990، والثاني هو توني بتشنيك، خلال الفترة من أكتوبر 1992 حتى 1994.

وتواجدت المدرسة البرتغالية ممثلة في كارلوس كيروش خلال الفترة من 1998 حتى 1999.

وتواجدت الكرة التشيكية مرة واحدة عندما تولى ميلان ما تشالا المهمة خلال ديسمبر 1997، واليوغوسلافية مرة واحدة ممثلة في تاديتش عام 1975، وتولى خلال ( 75 و 76 )، ودربت المدرسة الأوكرانية مرة واحدة من خلال فاليري لوبانوفسكي، خلال الفترة من 1990 حتى 1992، والأوكرانية مرة مع توميسلاف إيفتش خلال الفترة من 1995 حتى 1996.

أما المدرب الإماراتي المواطن فقد تولى المهمة في عدة مرات وهو جمعة غريب خلال فترات(73 و 76)، وعبد الله مسفر مرتين الأولى 1997، والثانية في 1999، وأخيرا مهدي علي من 2012 حتى 2017، قبل التعاقد مع باوزا اليوم.