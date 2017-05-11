رسميًا.. الأرجنتيني باوزا مدربًا لمنتخب الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ إرم نيوز

وقع الأرجنتيني إدغاردو باوزا صباح اليوم الخميس عقد تدريب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، بمقر اتحاد الكرة في دبي بحضور إبراهيم النمر الأمين العام لاتحاد الكرة بالوكالة.

وسيتم تقديم المدرب باوزا في مؤتمر صحفي سيعقد في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي) في مقر اتحاد الكرة بدبي.

وسيتولى المدرب الأرجنتيني قيادة الأبيض خلال المرحلة المقبلة والتي ستشهد استحقاقات مهمة في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا ، حيث يستعد الفريق لملاقاة تايلاند ثم السعودي نهاية آب/ أغسطس، ثم مباراة المنتخب العراقي في 5 من أيلول/ سبتمبر القادم.

ووصل باوزا إلى الإمارات مساء الثلاثاء عبر مطار دبي الدولي قادما من الأرجنتين، وقال عقب توقيعه للعقد أن مهمة تدريب منتخب الإمارات تمثل تحديا جديدا متمنيا التوفيق له وللأبيض في المرحلة القادمة.

جاء التعاقد مع باوزا خلفا للمدرب الإماراتي مهدي علي الذي تقدم باستقالته مؤخرا عقب تقلص فرص المنتخب الإماراتي في التأهل لمونديال روسيا 2018.