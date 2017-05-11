هل انتهك “فيفا” نظامه الأساسي؟

المصدر: المنامة ـ إرم نيوز

ذكرت مصادر، اليوم الخميس، على هامش مؤتمر كونغرس الفيفا، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ربما يكون انتهك نظامه الأساسي فيما يتعلق باستبعاد رئيسي لجنة القيم هانز يواخيم إيكرت وكورنيل بوربيلي واقتراح مرشحين جدد.

وقالت المصادر إن فاطمة سامورا الأمين العام لفيفا لم تحصل على قائمة البدلاء قبل أربعة أشهر من الانتخابات، وفقا لما تنص عليه المادة الـ 27 من النظام الأساسي.

ووفقا للخبراء، فإنه يمكن أن يتم الاعتراض على انتخاب المرشحين خلال الكونغرس الممتد ليوم واحد.

وتم تفسير عدم الالتزام بمهلة أربعة الأشهر، بسبب قلة المرشحين الذين تقدموا في هذا الوقت من جانب الاتحادات التابعة لفيفا.

ولم يقترح مجلس الفيفا، يوم الثلاثاء، اسمي إيكرت وبوربيلي، واللذين يريدان الاستمرار لفترة اربعة أعوام أخرى.

وبدلا من ذلك ينتظر إسناد المنصبين للقاضي اليوناني فاسيليوس سكوريس والمحامية الكولومبية ماريا كلاوديا روخاس. ويتوقع أن يحصل الاثنان على أغلبية واضحة من أعضاء الفيفا البالغ عددهم 211 عضوا .