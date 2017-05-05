الإمارات.. كوزمين يشكو ازدحام جدول المباريات ويحدد هدف الأهلي

المصدر: إرم نيوز

أكد المدرب الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني لفريق الأهلي الإماراتي أنه تلقى عرضًا رائعًا لتدريب أحد الأندية لكنه فضّل البقاء مع الفريق.

وكانت تقارير ربطت المدرب الروماني بالانتقال للأهلي السعودي لخلافة كريستيان غروس، لكن المدرب نفى ذلك قبل أيام، بينما لم يحدد هوية الفريق الذي رفض عرضه في حوار مع صحيفة “Adevărul” الرومانية.

وقال كوزمين في حواره إن فريقه يستهدف التتويج بلقب دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه، بعد خسارة المباراة النهائية عام 2015.

كما اشتكى كوزمين من ازدحام جدول مباريات الأهلي حيث قال إنه اعتمد على خطة على أساس أن الفريق سيلعب مباراة وحيدة كل 5 أيام، لكن الذي حدث أن الأهلي لعب مباراة كل 3 أيام.

ولم يخفِ مدرب الهلال السعودي سابقًا الصعوبات التي يواجهها المدربون حيث اعتبر أن مهنة التدريب هي الأصعب في عالم كرة القدم.

وأغلق كوزمين باب العودة للتدريب في أوروبا قائلًا إن ذلك قد يحدث لكن بعد 10 أعوام.

ويحتل الأهلي المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 53 نقطة ويتأخر بنقطة وحيدة عن الوصل الثاني، علمًا أن الجزيرة ضمن الفوز باللقب.

كما يحتل الفريق المركز الأول في المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا برصيد 8 نقاط مناصفة مع استقلال طهران الإيراني، ويتبقى جولة لكل فريق.