محترف الأهلي الإماراتي يكشف عن وجهته المقبلة

المصدر: إرم نيوز

أعرب الغاني أسامواه جيان، مهاجم الأهلي الإماراتي، عن سعادته بتسجيل الهدف رقم 100 في مسيرته بالدوري الإماراتي، في مرمى الشارقة، الذي جاء من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 65، ليكون الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي، بفارق هدف واحد عن البرازيلي أندرسون، محترف فريقي الشارقة والوصل السابقين.

وقال جيان في تصريحات أبرزتها صحيفة “البيان”: “أنا سعيد بتسجيل الهدف 100، وليس سهلاً أن تغادر مسابقة، ثم تعود إليها لتسجل رقماً قياسياً جديداً، وهو الرقم الذي سجلته مع العين والأهلي، وفخور بنفسي وأتمنى تحقيق المزيد من الأهداف، التي حال بيني وبينها تعرضي المتكرر للإصابة، وخوضي للمباريات وأنا غير مكتمل الجاهزية، وأنا أقاتل للوصول إلى مستواي المعروف”.

وتحدث عن هدفه الملغي في شباك الشارقة، قائلاً: “الهدف الذي سجلته لم أستطع الحكم عليه وأنا في الملعب، ولكن بعد رؤيتي للهدف عقب المباراة، تأكدت من صحته، والحكم أخطأ في إلغائه، ولكن الحكم بشر”.

أما عن مستقبله عقب نهاية الموسم الحالي مع الأهلي، فقال: “لدي الكثير من العروض على مائدة المفاوضات، وأفضلها من تركيا، ولكني لم أحدد موقفي حتى الآن، ولننتظر نهاية الموسم لنرى إذا كنت سأبقى في الإمارات أو سأرحل، مع التأكيد على عدم إمكانية عودتي إلى الصين”.