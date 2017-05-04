عجمان الإماراتي يقترب من “حيدروف” ويغازل “سان مارتن”

المصدر: كريم محمد– إرم نيوز

توصل مسؤولو نادي عجمان الإماراتي لاتفاق نهائي للتعاقد مع اللاعب الأوزبكي عزيز بيك حيدروف متوسط ميدان فريق الشباب لضمه بداية من الموسم الجديد.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي عجمان لـ “إرم نيوز” أن مسؤولي النادي قطعوا شوطاً كبيراً في المفاوضات مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق العائد لدوري الخليج العربي لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

واستقر مسؤولو عجمان على بقاء البرازيلي إديلسون مع الفريق في الموسم المقبل مع الاستغناء عن رضا الهجهوج لاعب الوداد المغربي بعد نهاية إعارته والبرازيلي الآخر لويز هنريكي.

وبدأ مسؤولو عجمان -أيضاً- التفاوض لضم لاعب التعاون السعودي النجم الروماني سان مارتن، بداية من الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق بناء على طلب المدير الفني المصري أيمن الرمادي.

ويفاضل الرمادي بين أكثر من لاعب آسيوي لتدعيم الصفوف جرى ترشيحهم في الفترة الماضية.

وكان عجمان صعد لمسابقة دوري الخليج العربي بقيادة أيمن الرمادي واستقرت الإدارة بنسبة كبيرة على بقاء الأخير.