تعرف على ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا الشهري

المصدر: إرم نيوز

حافظ المنتخب البرازيلي على صدارة تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس.

ولم يكن هناك أي تغيير على قائمة المنتخبات العشرين الأوائل. الاختلاف الوحيد على قائمة الفرق الثلاث والسبعين الأولى في شهر نيسان/أبريل كان تراجع المنتخب السلوفاكي مرتبة واحدة ليصبح في المركز الرابع والعشرين، مقابل تقدم بوليفيا مركزاً واحداً ليصبح في المركز الـ74.

واحتل المنتخب البرازيلي صدارة التصنيف برصيد 1672 نقطة، فيما حل المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني برصيد 1603 ، وجاء المنتخب الألماني ثالثا برصيد 1464 نقطة.

واحتل المركز الرابع المنتخب التشيلي برصيد 1411 نقطة ، وجاء خلفه المنتخب الكولومبي برصيد 1348 نقطة، فيما احتل المركز السادس المنتخب الفرنسي برصيد 1294.

وجاء في المركز السابع المنتخب البلجيكي برصيد 1281 ، وفي المركز الثامن البرتغال برصيد 1259 ثم منتخب سويسرا في المركز التاسع برصيد 1212، فيما احتل المنتخب الإسباني المركز العاشر برصيد 1204 نقاط.

وتقدمت مدغشقر تسعة مراكز لتحتل المركز 111، وصعد منتخب جنوب السودان ثمانية مراكز ليحتل المركز 146، فيما كان التراجع الأكبر من نصيب منتخب ملاوي حيث تراجع 14 مركزًا ليحتل المركز 114.

ويتصدر منتخب مصر تصنيف قارة أفريقيا برصيد 910 نقاط يليه منتخب السنغال في المركز الثاني برصيد 805 نقاط ثم الكاميرون في المركز الثالث برصيد 779 نقطة ثم بوركينا فاسو في المركز الرابع برصيد 765 نقطة ونيجيريا في المركز الخامس برصيد 726 نقطة.

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا برصيد 820 نقطة، يليه منتخب كوريا الجنوبية برصيد 700 نقطة ثم اليابان برصيد 685 نقطة ثم أستراليا برصيد 661 نقطة ثم السعودية في المركز الخامس برصيد 646 نقطة، وتأخرت الإمارات مركزًا واحدًا لتصبح 71، وبقيت سوريا في المركز الـ80، والأردن 109، وبقيت اليمن في مركزها 123.

واحتلت المغرب المركز 53، وخلفها مباشرة الجزائر 54.

وتصدر منتخب المكسيك تصنيف أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) برصيد 1076 نقطة يليه منتخب كوستاريكا برصيد 902 من النقاط، ثم أمريكا برصيد 847 نقطة ثم بنما برصيد 607 نقاط ثم هايتي برصيد 537 نقطة.