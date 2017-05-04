تقارير: كوستا يوقع عقدًا خرافيًا مع تيانغين الصيني

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

انتشرت أنباء شبه مؤكدة في إسبانيا مساء الأربعاء عن توقيع الدولي الإسباني والبرازيلي المولد دييغو كوستا عقدًا لأحد أندية الصين بداية من الموسم المقبل.

وأعلن برنامج “إل لارغيرو” الذي تبثه إذاعة “كادينا سير” الإسبانية أن مهاجم تشيلسي متصدر البريميرليغ سيرحل عت تشيلسي الموسم المقبل بالتأكيد.

ويرغب كوستا مهاجم أتليتكو مدريد السابق في الرحيل عن النادي اللندني منذ الموسم الماضي ولولا ضغط أنطوني كونتي عليه ما بقي هذا الموسم في ستامفورد بريديج.

وكان كوستا قريبًا من الرحيل إلى الصين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية والاتفاق لم يتم في حينها لكن يبدو أن هذه المرة الأمر قد حسم بالفعل.

ووفقًا للمحطة الإذاعية الشهيرة وقع كوستا عقدًا مبدئيًا مع فريق تيانغين كوانغيان الصيني وذلك بعد أيام من لقاء جمع البرتغالي خورخي مينديز مدير أعمال العديد من اللاعبين المشاهير وبينهم كوستا ووفد آسيوي كبير في أحد مطاعم لندن.

ويتردد أن كوستا ومنديز اتفقا مع مسؤولي تيانغين على حصول الدولي الإسباني على نحو 30 مليون يورو سنويًا فور انتقاله للصين للعب إلى جوار البرازيلي الكسندر باتو ولاعب الوسط البلجيكي اكسيل فيتسل.

وقد تصل أرباح تشيلسي من هذه الصفقة إلى نحو 90 مليون يورو مقابل انتقال كوستا إلى تيانغين وهذا المبلغ سيسمح بالتأكيد لتشيلسي للتعاقد مع ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد.

ولم يسجل كوستا في الثلاثية التي فاز بها تشليسي على أرض إيفرتون وبات قريبا من التتويج بلقب البريميرليغ حيث يلتقي مع ميدلسبره يوم الاثنين المقبل.

لكن الدولي الإسباني تألق الأسبوع الماضي في فوز البلوز 4-2 على ساوثامبتون ، حيث وضع حدًا لخمس مباريات في الدوري بدون تسجيل أي هدف عندما أحرز هدفين في الشوط الثاني ضد ساوثامبتون وهما الهدفان 50 و51 له في الدوري مع النادي اللندني.

كما صنع مهاجم إسبانيا الهدف الأول بتمريرة ذكية إلى ايدن هازارد ليضع تشيلسي في المقدمة في الدقيقة الخامسة.