الجزيرة بطلًا للدوري الاماراتي للمرة الثانية في تاريخه

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

أحرز الجزيرة لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد أن سحق مضيفه حتا 5/0 ليوسع الفارق مع الأهلي حامل اللقب إلى 10 نقاط قبل جولتين على النهاية اليوم السبت.

ورفع الجزيرة، الفائز باللقب مرة واحدة من قبل عام 2011، رصيده إلى 62 نقطة مقابل 52 نقطة للأهلي صاحب المركز الثاني الذي تعادل 2/2 خارج ملعبه مع الشارقة.

وأحرز علي مبخوت ثلاثية ليرفع رصيده إلى 31 هدفًا في صدارة قائمة الهدافين بينما سجل الهدفين الآخرين إيلتون ألميدا وصمويل روزا مهاجم حتا بالخطأ في مرمى فريقه.

وقال مبخوت لقناة أبوظبي الرياضية: “الحمد لله على الفوز. اللقب جاء نتيجة لتكاتف جهود الجميع. المدرب (الهولندي هينك تن كات) ساعدنا كثيرًا في التتويج باللقب”.

وافتتح المهاجم الدولي الإماراتي التسجيل عندما ارتقى أعلى من المدافعين ليحوّل برأسه تمريرة المغربي مبارك بوصوفة العرضية إلى شباك عبيد ريحان حارس حتا في الدقيقة 38.

وعزز الجزيرة تقدمه في الدقيقة 51 حين وضع البرازيلي روزا الكرة بالخطأ في مرماه بعد ركلة ركنية نفذها مواطنه ليوناردو رودريغيز بيريرا لاعب الجزيرة.

وجعل مبخوت النتيجة 3/0 بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 65 ووضع ألميدا بصمته بتسجيل الهدف الرابع قبل 4 دقائق على النهاية بتسديدة من داخل المنطقة.

وسقط خلفان مبارك داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الجزيرة أكمل منها مبخوت الخماسية في الدقيقة الأخيرة.

ويحتل حتا المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 24 مباراة متساويًا مع الشارقة صاحب المركز التاسع.

واستحق الجزيرة التتويج بلقب الدوري بعد أن قدّم موسمًا رائعًا في الدوري، الذي يتبقى به جولتين، حيث حقق الفوز في 20 مباراة حتى الآن وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما.

وفي المباراة الثانية، سقط الأهلي في فخ التعادل 2/2 أمام ضيفه الشارقة.

وسجل هدفي الأهلي أسمواه جيان من ركلة جزاء في الدقيقة 66 وماخيتي ديوب في الدقيقة 83، فيما سجل هدفي الشارقة جيلمين ريفاس في الدقيقة 9 والدقيقة 80 من ركلة جزاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، كما رفع الشارقة رصديه إلى 25 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف أمام حتا.