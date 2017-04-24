مدرب الجزيرة الإماراتي يقترب من تولي تدريب المنتخب الهولندي

المصدر: إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية هولندية اليوم الإثنين عن اقتراب مدرب نادي الجزيرة الإماراتي هنك تين كات من تولي الإدارة الفنية للمنتخب الهولندي.

وأكدت التقارير أن تين كات سيكو المدرب القادم للمنتخب الهولندي بنسبة 99.9% لخلافة داني بليند الذي أُقيل من منصبه الشهر الماضي.

ويقترب المدرب الهولندي من قيادة فريق الجزيرة للتتويج بلقب الدوري الإماراتي في ظل المنافسة المحمومة مع الأهلي والعين.

كما سبق لتين كات (62 عامًا) تولي تدريب أندية سبارتا روتردام، أياكس أمستردام وفيتيس آرنهيم، باناثينايكوس، وعمل مساعدًا لمواطنه فرانك ريكارد في برشلونة لمدة 3 سنوات.

ويحتل المنتخب الهولندي المركز الرابع في المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 20158، ويتأخر بـ 6 نقاط عن المنتخب الفرنسي المتصدر.