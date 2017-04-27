رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني: إدغاردو باوزا لا يتحلى بسمات الرجال

المصدر: سانتياغو ـ إرم نيوز

قال كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن الرجال هم فقط من يقولون ما يريدون لمن يريدون بشكل شخصي، وذلك ردا منه على الانتقادات التي وجهها له المدير الفني السابق للمنتخب الأرجنتيني، إدغاردو باوزا.

وقال باوزا أمس الأربعاء على هامش مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” بالعاصمة التشيلية سانتياغو “الرجال يقولون ما يريدون بشكل شخصي، لقد سنحت له فرصة التحدث معي ولم يقل لي هذا”.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام أرجنتينية قال باوزا أن تابيا لا يعرف شيئا عن كرة القدم، منتقدا في الوقت نفسه الطريقة التي تمت بها إقالته من منصبه في الـ 11 من نيسان/أبريل الجاري.

وقال باوزا في مقابلة مع صحيفة “لا كابيتال” الأرجنتينية “عندما تحدثنا عن كرة القدم لم يقل لي شيئا لأنه ليس لديه أي فكرة عن هذا، إنهم نقابيون، لا أقول هذا بقصد سيئ، ولكن هذه هي الحقيقة، كنت أتكلم عن كرة القدم مع مارسيلو تينيلي (الرئيس السابق للجنة المنتخبات) لأنه كان يفهم كرة القدم، كنا نتحدث عما يجب علينا عمله من أجل إحداث تغيير ولكن تابيا لم يتحدث عن كرة القدم على الإطلاق”.

ويعد باوزا بين المرشحين لقيادة منتخب الإمارات، خلفا للمدرب الوطني مهدي علي.

وأعرب باوزا عن شعوره بالمرارة بعد قرار إقالته من منصبه لأنه كان يرغب في خوض منافسات بطولة كأس العالم وكان يؤمن بأن المنتخب الأرجنتيني قادر على تحقيق شيء مهم.

إلى ذلك، اختار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” في اجتماعه أمس الأربعاء في تشيلي الكولومبي رامون خيسرون ممثلا له في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

واختير خيسرون، النائب الأول لرئيس كونميبول، لشغل هذا المنصب بإجماع أراء الدول العشر الأعضاء في الاتحاد.

وعقد كونميبول اجتماعا لجمعيته العمومية العادية رقم 67 أمس في سانتياغو عاصمة تشيلي.

واعتمد كونميبول خلال الاجتماع أيضا الميزانية العمومية لسنة 2016، بالإضافة إلى ميزانية المصروفات والاستثمارات والدخول الخاصة بالعام الجاري.