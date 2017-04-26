محلل كروي لـ “إرم نيوز”: باوزا لا يصلح لتدريب المنتخب الإماراتي

المصدر: محمد الداغستاني - إرم نيوز

يستعد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، لإعلان اسم المدرب الجديد للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، بعد استقالة مهدي علي، عقب هزيمتين متتاليتين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

واستقر اتحاد الكرة، على اختيار المدرسة اللاتينية لتولي مسؤولية تدريب المنتخب الإماراتي، ورجحت صحف أرجنتينية تولي المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا المهمة، وهو واحد بين 3 مدربين مرشحين بقوة لقيادة دفة الأبيض الإماراتي.

وقال المحلل الكروي عصام زياد لـ “إرم نيوز” إن جميع المؤشرات تشير إلى أن باوزا اقترب فعلا من تدريب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، لكن بانتظار الإعلان الرسمي يوم الأحد المقبل.

واعتبر عصام زياد أن اختيار الاتحاد الإماراتي لباوزا، غير موفق، لأنه لا يمتلك خبرة في الكرة الإماراتية والخليجية بشكل عام، وهو لم يدرب أي نادٍ إماراتي من قبل، حيث قال: “لا يمتلك باوزا خبرة في الكرة الإماراتية، وليس مطلعا على الدوري الإماراتي، رغم أنه درب نادي النصر السعودي العام 2009”.

وأضاف قائلا: “الاتحاد الإماراتي قد يتعاقد مع باوزا بهدف تحقيق المهمة الصعبة، وهي التأهل لكأس العالم 2018، وهي فترة قصيرة جدا، حيث يحتاج باوزا لمدة طويلة لتكوين فكرة حول الكرة الإماراتية ولاعبي المنتخب”.

وتابع قائلا: “لا أعرف ما هي مبررات الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لاختيار باوزا مدربا للمنتخب الأول، كان يجب أن يتريث قليلا قبل اتخاذ مثل هذا القرار، فالتأهل لكأس العالم أصبح صعب المنال، والأمور أصبحت بحكم المنتهية”.

واعتبر عصام زياد أن المدرب السويسري لنادي الأهلي السعودي، كريستيان غروس يعتبر خيارا أفضل للمنتخب الإماراتي، رغم أنه لم يدرب في الإمارات مسبقا، لكنه يملك الخبرة في الكرة الخليجية.

وكانت صحيفة “besoccer” الأرجنتينية، قد أعلنت اليوم أن المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا على وشك توقيع عقد رسمي مع اتحاد الكرة الإماراتي لتدريب المنتخب الأول لكرة القدم، لقيادة الأبيض الإماراتي في المباريات المتبقية من تصفيات كأس العالم 2018.