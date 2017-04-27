هل يستيقظ تين كات من الحلم على التتويج بلقب الدوري الإماراتي؟

المصدر: أبوظبي ـ إرم نيوز

سيحاول الجزيرة حسم لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه قبل جولتين من النهاية عندما يواجه حتا يوم السبت المقبل.

ويملك الجزيرة 59 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام الأهلي الذي سيلعب في التوقيت نفسه ضد الشارقة صاحب المركز العاشر.

وفي منتصف طريق المنافسة كان الهولندي هينك تين كات مدرب الجزيرة يرفض الحديث عن الفوز باللقب ويؤكد أن فريقه لا يفكر في اللقب.

لكن مع مرور الوقت وتحول الأمر إلى واقع كان المدرب الهولندي يصف الأمر بأنه حلم.

وقال في ديسمبر/ كانون الأول بعد الفوز على الشارقة “ما زلنا نحلم ولا أريد الاستيقاظ”.

وأضاف “لا أريد الاستيقاظ سوى على منصة التتويج في نهاية الموسم”.

ومن المفترض أن تكون مهمة الجزيرة سهلة في مواجهة حتا الذي لم ينتصر سوى مرتين في آخر عشر مباريات ويحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

ويملك الجزيرة سجلا مثاليا ضد حتا فانتصر في جميع مبارياتهما الأربع حتى الآن.

وفي ديسمبر الماضي فاز الجزيرة 1-صفر بهدف علي مبخوت في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبعد ذلك بأربعة أيام فاز في كأس رابطة المحترفين 4-صفر.

ويعلم الأهلي أنه لكي يحتفظ بلقبه فهو بحاجة لمعجزة بخسارة الجزيرة في المباريات الثلاث المقبلة وأن يفوز هو بجميع مبارياته.

ويعلم الروماني أورلايو كوزمين أن الجزيرة وصل إلى الصدارة بعد جهد كبير تحت قيادة المدرب تين كات.

وقال كوزمين في وقت سابق “الجزيرة عمل واجتهد واستحق وضعه الحالي”.

ويرغب العين وصيف بطل آسيا والذي يحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطة في فوز يوم السبت على الوحدة صاحب المركز الخامس برصيد 37 ليضمن الاستمرار في المنافسة على المركز الثالث.

ويحتل الوصل المركز الثالث ويلعب ضد دبا الفجيرة الذي يسعى لضمان الهروب من الهبوط إذ يحتل المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة متقدما بخمس نقاط عن الإمارات الذي يلعب ضد اتحاد كلباء.

وغدا الجمعة يلعب الشباب ضد الظفرة والنصر في مواجهة بني ياس.