بينهم مدرب العين الإماراتي ونجم ريال مدريد.. أبرز رموز الكرة الكرواتية يخضعون للمحاكمة

المصدر: بلغراد – إرم نيوز

بعد تحقيقات استمرت لأعوام، يتأهب رئيس نادي دينامو زغرب السابق، زدرافكو ماميتش، الذي ربما يشكل أبرز وأقوى رموز كرة القدم الكرواتية، للمثول للمحاكمة، غدا الخميس، في قضية فساد.

ويواجه ماميتش وشقيقه زوران، المدرب السابق لفريق دينامو زغرب، ودامير فربانوفيتش، مدير الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، وميلان بيرنار مسؤول الضرائب، اتهامات بالتربح بمبالغ لا تقل عن 130 كليون كونا (19 مليون دولار) من صفقات انتقالات اللاعبين من خلال التهرب الضريبي.

ونفى كل المتهمين ارتكاب أي مخالفات، وقال ماميتش إن دوافع سياسية تقف خلف هذه الاتهامات، لكنه لم يدل بأي تفاصيل.

وقال ماميتش في كانون الثاني/يناير الماضي خلال إجراءات تسبق المحاكمة: “أنا سعيد ببدء الإجراءات، حتى الآن لم يكن هناك سوى سلطة مكافحة الفساد التي تحوم حول القضية وتفعل ما تشاء، نحن في عجلة من أمرنا من أجل إثبات براءتنا”.

وقدم ممثلو الإدعاء ما يقرب من ثلاثة آلاف بندا من الأدلة ضمن المحاكمة التي نقلتها المحكمة العليا قبل عام واحد من زغرب إلى مدينة أوسييك الواقعة شرق كرواتيا، مشيرة إلى أن العديد من القضاة في العاصمة زغرب، تربطهم معرفة بالمتهمين.

ولم يتضح بعد كم ستستغرق المحاكمة، وستعقد المحكمة جلستين، وسيكون على زوران ماميتش السفر إلى كرواتيا قادما من أبوظبي، حيث يتولى تدريب فريق العين الإماراتي.

وطبقا للادعاءات التي أعلن عنها في تموز/يوليو 2015، تتمثل الاتهامات في الاستيلاء على 117 مليون كونا على الأقل من نادي دينامو والتهرب من دفع ضرائب بمبالغ لا تقل عن 12 مليون كونا.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على الشقيقين ماميتش على الحدود مع سلوفينيا لدى عودتهما من معسكر لفريق دينامو زغرب.

ويواجه زدرافكو، وكيل اللاعبين ورئيس دينامو السابق والمسؤول السابق بالاتحاد الكرواتي للعبة، تهمة الاستيلاء على 52 مليون كونا.

أما شقيقه زوران، اللاعب السابق لفريق دينامو والمنتخب الكرواتي والذي درب دينامو بين عامي 2013 و2016 وتولى تدريب العين الإماراتي في وقت مبكر من العام الجاري، فيواجه تهمة الاستيلاء على 38 مليون كونا.

ولم تحدد هيئة الادعاء حتى الآن قيمة المبالغ التي استولى عليها فربانوفيتش وبيرنار.

وأطلقت سلطة مكافحة الفساد جولتين أخريين من التحقيقات بحق المتهمين أنفسهم، حول عقود مختلفة خاصة بنادي دينامو، يبلغ إجمالي قيمتها 270 مليون كونا.

ومن بين اللاعبين الذين شملت التحقيقات عقودهم، لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني الحالي، وإدواردو دا سيلفا وفيردران كورلوكا.

وإلى جانب ادعاءات الفساد، كان ماميتش محورا للجدل في جوانب أخرى منها توجيه إهانة واعتداء على صحفيين وكذلك التشاجر مع مشجعين في المدرجات وتوجيه تهديدات لأعضاء بعثات فرق أخرى ومدربين.

وفي العام 2013، ألقي القبض على ماميتش، حيث واجه تهمة التحريض على الكراهية العرقية، بعد مشاحنة مع زيليكو يوفانوتفيتش، وزير الرياضة الكرواتي ذي الأصول الصربية.