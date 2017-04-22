الإمارات.. نادي دبي يعود لدوري الخليج العربي

المصدر: إرم نيوز

عاد فريق دبي إلى دوري الخليج العربي للمحترفين مرة أخرى بعد غياب لـ 3 مواسم متتالية.

وتجاوز دبي فريق عجمان الذي تأهل الأسبوع الماضي، بنتيجة 2/0 ليضمن العودة لدوري الأضواء مجددًا.

ورفع فريق دبي رصيده إلى 43 نقطة في صدارة دوري الدرجة الأولى، بينما تجمد رصيد عجمان عند 42 نقطة مع تبقي جولة وحيدة على ختام البطولة ليضمنا معًا العودة للدرجة الممتازة.

وكان دبي بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من أجل حسم التأهل عقب نهاية الجولة الحالية لكن حقق 3 نقاط قادته لصدارة الترتيب.

ويستمر الصراع بين الفريقين على صدارة الترتيب حتى الجولة الأخيرة المنافسة، حيث سيواجه دبي فريق العربي، فيما يلتقي عجمان فريق مصفوت.