الإمارات.. نادي عجمان يضم المدافع العراقي أحمد إبراهيم

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

أعلن نادي عجمان الإماراتي تعاقده رسميًا مع اللاعب العراقي أحمد إبراهيم.

ويأتي تعاقد عجمان مع المدافع العراقي في إطار خطة الفريق للبقاء في دوري الأضواء الموسم المقبل.

وسبق لإبراهيم (25 عامًا) اللعب لعجمان قبل عامين.

وعاد فريق عجمان لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم “دوري الخليج العربي” بتغلبه على الفجيرة 3/2، اليوم الجمعة، في الجولة الـ 20 من دوري الدرجة الأولى.

ورفع عجمان رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب.

وسجل أهداف عجمان كل من رضا هجهوج في الدقيقة 4، وأديلسون في الدقيقة 29 لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان بهدفين نظيفين.

وفي بداية الشوط الثاني، أضاف لويس هنريكي الهدف الثالث لعجمان، ونجح الفجيرة في تسجل هدفين متتاليين في الدقيقة 58 للاعب ألفارو وحسن معتوق في الدقيقة 89.

وكان فريق عجمان ضمن فرق دوري الخليج العربي موسم 2014/ 2015، ولكنه هبط ومنذ ذلك التاريخ وهو يحاول العودة مجددًا لكنه نجح اليوم تحت قيادة المدرب المصري أيمن الرمادي في أن يعود مجددًا، وهو المدرب الذي تخصص في الصعود بعدد من الأندية الإماراتية إلى دوري المحترفين ومنها نادي دبي.