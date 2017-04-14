هل يختتم جون تيري مسيرته في الدوري الإماراتي؟

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تلقى جون تيري قائد تشيلسي عرضًا مغريًا ليختتم مسيرته في النصر الإماراتي عبر الروماني دان بيتريسكو زميله السابق في البلوز والمدير الفني الحالي للنصر.

وينتهي عقد المدافع المخضرم مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي.

وشارك تيري (36 عامًا) في 5 مباريات فقط بالدوري هذا الموسم وعرض تشيلسي عليه تجديد عقده لموسم واحد ينتهي في يونيو المقبل مع إمكانية بدء مسيرته التدريبية في النادي.

لكن بيترسكو (49 عامًا) قال إنه الذي يدير التعاقد مع تيري الموسم المقبل وإن سيتصل به هاتفيًا لمحاولة إقناعه بالاستمرار في الملاعب، ووصفه بأنه “صديق حميم جدًا” رغم الخلاف الذي نشب بينهما في بداية مسيرة تيري في الفريق الأول لتشيلسي.

وقال بيتريسكو لصحيفة “غلف تايمز”: “أين سيلعب جون تيري في الموسم المقبل، في النصر.. ولمَ لا. أتمنى ضمه. إنه صديق مقرب ولاعب جيد ولا أعرف خططه المستقبلية ولكني أتمنى له التوفيق فالأمر كله يتوقف على تشيلسي لو أراد النادي استمراره سيبقى”.

وأضاف المدرب الروماني: “أعتقد أنه سيستمر في الملاعب فهو مدافع جيد. كنت متأكدًا من البداية أنه سيكون لاعبًا جيدًا لكن بالطبع ليس بالمستوى الذي وصل له”.