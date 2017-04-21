وكيل أعمال رينالدو رويدا يلمح لصعوبة تدريب منتخب الإمارات

المصدر: إرم نيوز

قال وكيل أعمال المدرب الكولومبي رينالدو رويدا: إن وضع المنتخب الإماراتي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 معقد جدًا.

وأوضح وكيل أعمال المدرب السابق لمنتخب الإكوادور، أن موكله رجل منظم ويحب التخطيط ولا يقبل بتحمل ظروف كالتي يعيشها المنتخب الإماراتي.

ولم يؤكد أو ينفي المتحدث الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، حسن الجسمي، نبأ اختيار المدرب الكولومبي رينالدو رويدا مدربًا للمنتخب الأول خلفًا للمدرب السابق مهدي علي لقيادته في المرحلة الجديدة.

وحقق المدرب رويدا الحائز على لقب أفضل مدرب في أمريكا في 2016، نجاحات كبيرة مع فريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي كان آخرها قيادته له للحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية التي أقيمت أواخر العام الماضي في اليابان.

يشار إلى أن الليث الإماراتي يحتل المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط ويتأخر بـ 7 نقاط عن المتصدرين اليابان والسعودي.

علمًا أنه يتبقى لكل منتخب 3 مباريات، ويلاقي خلالها المنتخب الإماراتي كلًا من تايلاند والسعودية والعراق.