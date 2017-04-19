مدرب جديد لمنتخب الإمارات

المصدر: إرم نيوز

تترقب الأوساط الرياضية في الإمارات اليوم الأربعاء، نتائج اجتماع حاسم لتعيين مدير فني جديد للمنتخب الإماراتي، خلفا لمهدي علي.

وأعلن مروان بن غليظة، رئيس اتحاد الكرة الإماراتي، في وقت سابق عن تشكيل لجنة فنية للمنتخبات، برئاسته، تكون مهمتها اختيار المدرب المقبل للأبيض والإشراف على منتخبات المراحل السنية.

وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن هوية المدربين خلال اجتماع اللجنة، السبت الماضي، قبل أن يتم إرجاء الأمر ليوم الأربعاء بسبب اتساع دائرة البحث، وعدم الاستقرار على مدرب بعينه من قبل اللجنة، برغم تأكيدات حسن الجسمي، الناطق الإعلامي الجديد لاتحاد الكرة الإماراتي، على أن دائرة الترشيحات انحصرت بين 4 مدربين، ينتمون إلى مدرستين: أوروبية ولاتينية.

وكان من ضمن شروط اختيار المدرب الجديد للأبيض بحسب مروان بن غليطة أن يكون لديه بصمة، وله دور مع المنتخب، وقادر على تفجير طاقات اللاعبين، وأن تكون له خبرة سابقة في تدريب منتخبات عالمية.

يذكر أن منتخب الإمارات يحتل المركز الرابع من المجموعة الثانية في تصفيات المونديال، برصيد 9 نقاط، والتي يتصدرها المنتخب الياباني برصيد 16 نقطة وخلفه المنتخب السعودي بنفس الرصيد ثم المنتخب الأسترالي برصيد 13 نقطة.