تحديد موعد انطلاق الموسم المقبل للدوري الإماراتي

المصدر: إرم نيوز

اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بدء الموسم الكروي الجديد للدوري 2017-2018 يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر المقبل، وستبدأ في هذا اليوم مسابقات دوري الخليج العربي للمحترفين ودوري الدرجة الأولى وباقي الدوريات للمراحل السنية المختلفة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة المسابقات في اتحاد الكرة مساء أمس الثلاثاء برئاسة سعادة سعيد عبيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، وبحضور حسن عبد الوهاب القواضي عضو مجلس إدارة الاتحاد نائب رئيس لجنة المسابقات، وخالد عوض، وخالد عبيد أعضاء اللجنة.

وقال الطنيجي: “اللجنة أطلعت على قرارات مجلس الإدارة بشأن انطلاق الموسم المقبل، وكذلك تقليل عدد اللاعبين الأجانب المشاركين في دوري الدرجة الأولى ليكون هناك لاعبان فقط بدلاً من ثلاثة خلال الموسم الرياضي 2017-2018، وتمت مخاطبة الأندية بخصوص الالتزام بذلك في مسابقة دوري الأولى في الموسم الجديد”.

ومن ناحية أخرى، أطلعت اللجنة أيضا خلال الاجتماع على النظام الجديد لمسابقات المراحل السنية المختلفة للموسم الرياضي المقبل، وسيجري إرسال تعميم بهذا الشأن للأندية.