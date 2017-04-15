الأهلي يهزم الوحدة ويؤجل تتويج الجزيرة بلقب الدوري الإماراتي

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

انتزع فريق الأهلي فوزًا صعبًا من مضيفه الوحدة 2/1، اليوم السبت، في الجولة الـ 23 من الدوري الإماراتي لكرة القدم والتي شهدت أيضًا فوز الظفرة على دبا الفجيرة 5/0.

وتقدم الأهلي بهدف سجله ماخيتي ديوب في الدقيقة 4 وتعادل الوحدة في الدقيقة 75 عن طريق بالازس دزسودزساك قبل أن يسجل إيفرتون ريبيرو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 81.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني ليؤجل تتويج الجزيرة بلقب الدوري للجولة المقبلة، في حين توقف رصيد الوحدة عند 37 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، اكتسح الظفرة ضيفه دبا الفجيرة 5/0.

وسجل ياسين الصالحي 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 5 و48، من ركلة جزاء، و80 و88 وأضاف عبدالله الجابري الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

واضطر الظفرة لاستكمال المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد خالد بطي في الدقيقة 36.

ورفع الظفرة رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.