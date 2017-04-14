الجزيرة يهزم الشباب وينتظر تعثر الأهلي للفوز بلقب الدوري الإماراتي

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

اقترب فريق الجزيرة من حسم لقب دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم بتغلبه على ضيفه الشباب 3/0، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في المرحلة الـ 23 من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وشهدت هذه الجولة أيضًا فوز الشارقة على الإمارات 2/1.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن ملاحقه الأهلي، الذي يواجه الوحدة غدًا السبت.

في حين توقف رصيد الشباب عند 26 نقطة في المركز الثامن.

وسجل أهداف الجزيرة علي مبخوت في الدقيقة 3 وفارس جمعة في الدقيقة 9 ومحمود قاسم، لاعب الشباب، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69.